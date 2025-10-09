Враг провел механизированную атаку на Владимировку на Донетчине, - DeepState
Сегодня, 9 октября, российские войска провели несколько штурмов на Владимировку в Донецкой области.
Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне продолжают пользоваться ухудшением погодных условий у линии боевого соприкосновения.
"Сегодня произошло несколько штурмов на Владимировку. Сначала 6 мотоциклами, а в обед силами 3 ББМ - одна "черепаха" и две с десантом. Все ББМ подбиты, личный состав уничтожается. К сожалению, несколько человек спряталось по кустам и домам, но вряд ли они долго проживут", - рассказали в DeepState.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Серый Вовк
показать весь комментарий09.10.2025 16:34 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль