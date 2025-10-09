РУС
Враг провел механизированную атаку на Владимировку на Донетчине, - DeepState

Сегодня, 9 октября, российские войска провели несколько штурмов на Владимировку в Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Механизированная атака РФ на Владимировку

Как отмечается, россияне продолжают пользоваться ухудшением погодных условий у линии боевого соприкосновения.

"Сегодня произошло несколько штурмов на Владимировку. Сначала 6 мотоциклами, а в обед силами 3 ББМ - одна "черепаха" и две с десантом. Все ББМ подбиты, личный состав уничтожается. К сожалению, несколько человек спряталось по кустам и домам, но вряд ли они долго проживут", - рассказали в DeepState.

Механизированная атака в нынешних условиях это массовая утилизация кацапов вместе с металлоломом...
09.10.2025 16:34 Ответить
 
 