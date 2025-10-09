УКР
Ворог провів механізовану атаку на Володимирівку на Донеччині, - DeepState. МАПА

Сьогодні, 9 жовтня, російські війська провели декілька штурмів на Володимирівку в Донецькій області.

Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Механізована атака РФ на Володимирівку

Як зазначається, росіяни продовжують користуватися погіршенням погодних умов біля лінії бойового зіткнення.

"Сьогодні відбулося декілька штурмів на Володимирівку. Спочатку 6 мотоциклами, а в обід силами 3 ББМ - одна "черепаха" та дві з десантом. Усі ББМ підбиті, особовий склад знищується. На жаль, декілька осіб поховалося по кущах та хатах, але навряд вони довго проживуть", - розповіли у DeepState.

Механизированная атака в нынешних условиях это массовая утилизация кацапов вместе с металлоломом...
