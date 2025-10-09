Ворог провів механізовану атаку на Володимирівку на Донеччині, - DeepState. МАПА
Сьогодні, 9 жовтня, російські війська провели декілька штурмів на Володимирівку в Донецькій області.
Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни продовжують користуватися погіршенням погодних умов біля лінії бойового зіткнення.
"Сьогодні відбулося декілька штурмів на Володимирівку. Спочатку 6 мотоциклами, а в обід силами 3 ББМ - одна "черепаха" та дві з десантом. Усі ББМ підбиті, особовий склад знищується. На жаль, декілька осіб поховалося по кущах та хатах, але навряд вони довго проживуть", - розповіли у DeepState.
