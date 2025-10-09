На фронте зафиксировано 132 боестолкновения, треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00 9 октября общее количество боевых столкновений на фронте составляет 132.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Горки, Бруски и Бобылевка Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили две вражеские атаки, еще одно столкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла десять ударов, сбросив при этом 28 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил 16 атак в районах Волчанска, Строевки, Западного, Довгенького и в сторону Двуречанского, Колодязного и Бологовки.

На Купянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки врага в районе Степной Новоселовки, Купянска и Ивановки, еще два боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Першотравневое, Карповка, Колодязи, Новоселовка и в сторону Ставок, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении подразделения россиян восемь раз пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Ямполя, Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного, пока продолжается одно боестолкновение продолжается. Враг ударил КАБами по Славянску.

На Краматорском направлении враг дважды осуществлял наступательные действия в районе Часова Яра и Орехово-Васильевки. Авиаудару подвергся Краматорск.

На Константиновском направлении противник десять раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Белой Горы, Щербиновки, Русина Яра, Полтавки и в сторону Плещиевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 43 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Новоторецкое, Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Новосергиевка, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Ореховое и Филия. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 35 атак.

Боевые действия на юге

На Александровском направлении украинские защитники остановили четыре штурмовых действия вражеских войск, еще семь столкновений до сих пор продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Малиевка, Камышеваха, Ольговка и в направлении Филии, Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки оккупантов в районе Степного и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении в настоящее время зафиксировано три тщетные попытки штурма позиций наших подразделений захватчиками.

