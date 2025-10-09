РУС
2 109 9

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1119390 человек (+1020 за сутки), 11 241 танк, 33 534 артсистемы, 23 325 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 119 390 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 9.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1119390 (+1020) человек

танков - 11241 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23325 (+1) ед

артиллерийских систем - 33534 (+15) ед

РСЗО - 1517 (+0) ед

средства ПВО - 1225 (+0) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 68293 (+328)

крылатые ракеты - 3841 (+0)

корабли / катера - 28 (+0)

подводные лодки / submarines - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks - 63705 (+55)

специальная техника / special equipment - 3973 (+0)

потери армия рф

Автор: 

армия РФ (20841) Генштаб ВС (7061) ликвидация (4097) уничтожение (8116)
лише м'ясо
09.10.2025 07:34 Ответить
******** бракує,дефіцит металобрухту!!))
09.10.2025 08:00 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
09.10.2025 07:51 Ответить
Яка краса !!
09.10.2025 07:58 Ответить
До кобздона,по батальйоно...
09.10.2025 08:02 Ответить
Минув 4250 день москальсько-української війни.
72 одиниці знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня по мінімуму - 1+1, решта техніки теж.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 119 000 це більше, ніж все населення Вологодської області.
09.10.2025 08:20 Ответить
09.10.2025 08:23 Ответить
09.10.2025 08:22 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
09.10.2025 08:28 Ответить
 
 