Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1119390 человек (+1020 за сутки), 11 241 танк, 33 534 артсистемы, 23 325 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 119 390 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 9.10.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1119390 (+1020) человек
танков - 11241 (+1) ед
боевых бронированных машин - 23325 (+1) ед
артиллерийских систем - 33534 (+15) ед
РСЗО - 1517 (+0) ед
средства ПВО - 1225 (+0) ед
самолетов - 427 (+0) ед
вертолетов - 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 68293 (+328)
крылатые ракеты - 3841 (+0)
корабли / катера - 28 (+0)
подводные лодки / submarines - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks - 63705 (+55)
специальная техника / special equipment - 3973 (+0)
72 одиниці знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня по мінімуму - 1+1, решта техніки теж.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 119 000 це більше, ніж все населення Вологодської області.