Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1119390 человек (+1020 за сутки), 11 241 танк, 33 534 артсистемы, 23 325 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 119 390 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 9.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1119390 (+1020) человек

танков - 11241 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23325 (+1) ед

артиллерийских систем - 33534 (+15) ед

РСЗО - 1517 (+0) ед

средства ПВО - 1225 (+0) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 68293 (+328)

крылатые ракеты - 3841 (+0)

корабли / катера - 28 (+0)

подводные лодки / submarines - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks - 63705 (+55)

специальная техника / special equipment - 3973 (+0)

