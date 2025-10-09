Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1119390 осіб (+1020 за добу), 11 241 танк, 33 534 артсистеми, 23 325 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 119 390 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 9.10.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1119390 (+1020) осіб / persons
танків – 11241 (+1) од
бойових броньованих машин – 23325 (+1) од
артилерійських систем – 33534 (+15) од
РСЗВ – 1517 (+0) од
засоби ППО – 1225 (+0) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68293 (+328)
крилаті ракети – 3841 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни / submarines – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 63705 (+55)
спеціальна техніка / special equipment – 3973 (+0)
72 одиниці знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня по мінімуму - 1+1, решта техніки теж.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 119 000 це більше, ніж все населення Вологодської області.