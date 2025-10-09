Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1119390 осіб (+1020 за добу), 11 241 танк, 33 534 артсистеми, 23 325 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 119 390 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 9.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1119390 (+1020) осіб / persons

танків – 11241 (+1) од

бойових броньованих машин – 23325 (+1) од

артилерійських систем – 33534 (+15) од

РСЗВ – 1517 (+0) од

засоби ППО – 1225 (+0) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68293 (+328)

крилаті ракети – 3841 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни / submarines – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 63705 (+55)

спеціальна техніка / special equipment – 3973 (+0)

