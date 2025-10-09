УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1119390 осіб (+1020 за добу), 11 241 танк, 33 534 артсистеми, 23 325 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 119 390 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 9.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1119390 (+1020) осіб / persons

танків – 11241 (+1) од

бойових броньованих машин – 23325 (+1) од

артилерійських систем – 33534 (+15) од

РСЗВ – 1517 (+0) од

засоби ППО – 1225 (+0) од

літаків  – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68293 (+328)

крилаті ракети – 3841 (+0)

кораблі / катери  – 28 (+0)

підводні човни / submarines – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 63705 (+55)

спеціальна техніка / special equipment – 3973 (+0)

втарти армія рф

+7
лише м'ясо
09.10.2025 07:34 Відповісти
+5
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
09.10.2025 07:51 Відповісти
+5
Минув 4250 день москальсько-української війни.
72 одиниці знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня по мінімуму - 1+1, решта техніки теж.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 119 000 це більше, ніж все населення Вологодської області.
09.10.2025 08:20 Відповісти
******** бракує,дефіцит металобрухту!!))
09.10.2025 08:00 Відповісти
Яка краса !!
09.10.2025 07:58 Відповісти
показати весь коментар
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
09.10.2025 08:28 Відповісти
Схоже у кацапів бронетехніка закінчуєтся лише гарматне м'ясо, якого рашиському чорту не шкода ,це імперія зла де життя людини нічого не варте.
09.10.2025 09:25 Відповісти
 
 