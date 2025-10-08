374 1
Влучно і жорстко: прикордонники знищили польовий склад і техніку армії РФ. ВIДЕО
Підрозділ РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону нищить техніку та особовий склад військ РФ на Північно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці завдали удару по польовому складу паливно-мастильних матеріалів - знищено склад, дві автівки, чотири засоби зв’язку та сім укриттів разом з особовим складом окупантів.
Бійці оприлюднили відео у соцмережах.
