Влучно і жорстко: прикордонники знищили польовий склад і техніку армії РФ. ВIДЕО

Підрозділ РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону нищить техніку та особовий склад військ РФ на Північно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці завдали удару по польовому складу паливно-мастильних матеріалів - знищено склад, дві автівки, чотири засоби зв’язку та сім укриттів разом з особовим складом окупантів.

Бійці оприлюднили відео у соцмережах.

