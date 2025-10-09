РУС
Точно и жестко: пограничники уничтожили полевой склад и технику армии РФ. ВИДЕО

Подразделение РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда уничтожает технику и личный состав войск РФ на Северо-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы нанесли удар по полевому складу горюче-смазочных материалов - уничтожен склад, две машины, четыре средства связи и семь укрытий вместе с личным составом оккупантов.

Бойцы обнародовали видео в соцсетях.

