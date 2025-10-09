365 1
Точно и жестко: пограничники уничтожили полевой склад и технику армии РФ. ВИДЕО
Подразделение РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда уничтожает технику и личный состав войск РФ на Северо-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы нанесли удар по полевому складу горюче-смазочных материалов - уничтожен склад, две машины, четыре средства связи и семь укрытий вместе с личным составом оккупантов.
Бойцы обнародовали видео в соцсетях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Николай Водяной #461390
показать весь комментарий09.10.2025 01:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль