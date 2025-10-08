Под огнем и заминированными тропами: как бойцы "Форпоста" несут побратимам боеприпасы, воду и еду. ВИДЕО

Бойцы 1-го батальона оперативного назначения "Форпост" доставляют важные грузы пешком - по заминированным дорогам и под обстрелами, когда техника не может пройти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за активности вражеских дронов и разбитой инфраструктуры единственный способ доставить воду, еду или боекомплект - пешком, скрыто, под огнем.

В подразделении этих бойцов называют просто - те, кто всегда доходит, несмотря на постоянную опасность. Именно благодаря их усилиям другие побратимы могут держать позиции на передовой.

