Под огнем и заминированными тропами: как бойцы "Форпоста" несут побратимам боеприпасы, воду и еду. ВИДЕО

Бойцы 1-го батальона оперативного назначения "Форпост" доставляют важные грузы пешком - по заминированным дорогам и под обстрелами, когда техника не может пройти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за активности вражеских дронов и разбитой инфраструктуры единственный способ доставить воду, еду или боекомплект - пешком, скрыто, под огнем.

В подразделении этих бойцов называют просто - те, кто всегда доходит, несмотря на постоянную опасность. Именно благодаря их усилиям другие побратимы могут держать позиции на передовой.

Именно благодаря этим незаметным героям другие воины могут держать позиции.

боеприпасы (2424) Госпогранслужба (6904) помощь (8135) ВСУ (6969) война в Украине (6448)
Честь і хвала нашим Воінам 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
08.10.2025 23:30 Ответить
Подяка Вам хлопці, завдяки Вам ми живі і жива наша Україна.
09.10.2025 00:02 Ответить
 
 