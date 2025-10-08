Під вогнем і замінованими стежками: як бійці "Форпосту" несуть побратимам боєприпаси, воду та їжу. ВIДЕО

Бійці 1-го батальйону оперативного призначення "Форпост" доставляють важливі вантажі пішки - по замінованих дорогах і під обстрілами, коли техніка не може пройти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, через активність ворожих дронів та розбиту інфраструктуру єдиний спосіб доставити воду, їжу чи боєкомплект - пішки, приховано, під вогнем.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У підрозділі цих бійців називають просто - ті, хто завжди доходить, попри постійну небезпеку. Саме завдяки їхнім зусиллям інші побратими можуть тримати позиції на передовій.

Саме завдяки цим непомітним героям інші воїни можуть тримати позиції.

Читайте також: ЗСУ адаптовуються для того, щоб максимально перехоплювати ініціативу на фронті, - Сухопутні війська