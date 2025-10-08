УКР
Під вогнем і замінованими стежками: як бійці "Форпосту" несуть побратимам боєприпаси, воду та їжу. ВIДЕО

Бійці 1-го батальйону оперативного призначення "Форпост" доставляють важливі вантажі пішки - по замінованих дорогах і під обстрілами, коли техніка не може пройти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, через активність ворожих дронів та розбиту інфраструктуру єдиний спосіб доставити воду, їжу чи боєкомплект - пішки, приховано, під вогнем.

У підрозділі цих бійців називають просто - ті, хто завжди доходить, попри постійну небезпеку. Саме завдяки їхнім зусиллям інші побратими можуть тримати позиції на передовій.

Саме завдяки цим непомітним героям інші воїни можуть тримати позиції.

боєприпаси (2365) Держприкордонслужба ДПСУ (6478) допомога (8795) ЗСУ (7979) війна в Україні (6498)
Коментувати
Честь і хвала нашим Воінам 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
08.10.2025 23:30 Відповісти
Подяка Вам хлопці, завдяки Вам ми живі і жива наша Україна.
09.10.2025 00:02 Відповісти
 
 