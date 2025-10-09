Зеленский наградил государственными наградами еще 360 военных, из них 223 - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 360 военнослужащих, из которых 223 - посмертно.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ № 774/2025 от 9 октября 2025 года опубликован на сайте президента.

Награды присвоены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.

Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого III степени, Даниила Галицкого, "За мужество" II и III степеней, а также медали медали "За воинскую службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

