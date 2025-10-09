УКР
Зеленський відзначив державними нагородами ще 360 військових, із них 223 - посмертно

Зеленський нагородив ще 360 військових

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 360 військовослужбовців, з яких 223 - посмертно.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ № 774/2025 від 9 жовтня 2025 року опубліквано на сайті президента.

Нагороди присвоєно за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Захисники отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, Данила Галицького, "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, а також медалі медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

