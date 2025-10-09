Киевсовет выделит 500 млн грн на мобильные укрытия из средств, которые РГА не использовали на стационарные, – Кличко

Киевсовет перенаправит на мобильные укрытия 500 миллионов гривен из средств, которые не использовали райгосадминистрации Киева на строительство и обустройство стационарных убежищ.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевсовет сегодня рассмотрит вопрос установления мобильных укрытий в столице, которое принял Совет обороны города на прошлом заседании. А именно должны перенаправить 500 млн грн из средств, которые не использовали райгосадминистрации Киева на строительство и обустройство стационарных укрытий", - написал Кличко.

Как сообщалось ранее, за последние годы столица направила райгосадминистрациям на ремонт и строительство укрытий более 7 миллиардов гривен. Однако отремонтировано только 2000. По словам мэра, РГА не выполнили и трети от запланированных работ. Кроме того, в местах, где нет возможности обустроить стационарные укрытия, необходимо создать мобильные. Поэтому часть средств, которые не использовали РГА, будут перенаправлены на их строительство.

