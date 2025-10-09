Київрада виділить 500 млн грн на мобільні укриття з коштів, які РДА не використали на стаціонарні, - Кличко

Київрада перенаправить на мобільні укриття 500 мільйонів гривень із коштів, які не використали райдержадміністрації Києва на будівництво та облаштування стаціонарних сховищ.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Київрада сьогодні розгляне питання встановлення мобільних укриттів у столиці, яке ухвалила Рада оборони міста на минулому засіданні. А саме маємо перенаправити 500 млн грн із коштів, які не використали райдержадміністрації Києва на будівництво та облаштування стаціонарних укриттів", - написав Кличко.

Як повідомлялося раніше, за останні роки столиця спрямувала райдержадміністраціям на ремонт та будівництво укриттів понад 7 мільярдів гривень. Однак відремонтовано лише 2000. За словами мера, РДА не виконали і третини від запланованих робіт. Крім того, в місцях, де немає можливості облаштувати стаціонарні укриття, необхідно створити мобільні. Тому частину коштів, які не використали РДА, будуть перенаправлені на їх будівництво.

