Київрада виділить 500 млн грн на мобільні укриття з коштів, які РДА не використали на стаціонарні, - Кличко
Київрада перенаправить на мобільні укриття 500 мільйонів гривень із коштів, які не використали райдержадміністрації Києва на будівництво та облаштування стаціонарних сховищ.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Київрада сьогодні розгляне питання встановлення мобільних укриттів у столиці, яке ухвалила Рада оборони міста на минулому засіданні. А саме маємо перенаправити 500 млн грн із коштів, які не використали райдержадміністрації Києва на будівництво та облаштування стаціонарних укриттів", - написав Кличко.
Як повідомлялося раніше, за останні роки столиця спрямувала райдержадміністраціям на ремонт та будівництво укриттів понад 7 мільярдів гривень. Однак відремонтовано лише 2000. За словами мера, РДА не виконали і третини від запланованих робіт. Крім того, в місцях, де немає можливості облаштувати стаціонарні укриття, необхідно створити мобільні. Тому частину коштів, які не використали РДА, будуть перенаправлені на їх будівництво.
Україні потрібен Гетьман !
а не якісь РДА, які призначаються ЗЄлєю, а не обираються людьми
.