Киев был под атакой российских беспилотников - жителей призвали оставаться в укрытиях
В ночь на 10 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками. В городе были взрывы, работала противовоздушная оборона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.
"В Киеве силы ПВО сбивают вражеские дроны. Оставайтесь в укрытиях!", - призвал Кличко.
Некоторые телеграм-каналы сообщили, что в отдельных районах города наблюдались перебои с электроснабжением.
Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали, что оккупанты в ночь на 10 октября запустили по Украине ударные беспилотники. Основная масса была на Киевщине, Черниговщине, Полтавщине, Харьковщине и Днепропетровщине.
