Новости Атака беспилотников на Киев
1 195 5

Киев был под атакой российских беспилотников - жителей призвали оставаться в укрытиях

В Киеве прогремели взрывы в ночь на 10 октября - атака дронов

В ночь на 10 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками. В городе были взрывы, работала противовоздушная оборона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"В Киеве силы ПВО сбивают вражеские дроны. Оставайтесь в укрытиях!", - призвал Кличко.

Некоторые телеграм-каналы сообщили, что в отдельных районах города наблюдались перебои с электроснабжением.

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали, что оккупанты в ночь на 10 октября запустили по Украине ударные беспилотники. Основная масса была на Киевщине, Черниговщине, Полтавщине, Харьковщине и Днепропетровщине.

Да, гучно сьогодні...
10.10.2025 00:11 Ответить
І без води...
10.10.2025 00:17 Ответить
Вода в столиці є !
10.10.2025 00:27 Ответить
Локально десь може і не бути
10.10.2025 00:28 Ответить
Світло є , але іноді мерехтить!
10.10.2025 00:19 Ответить
 
 