Київ під атакою російських безпілотників - мешканців закликають залишатися в укриттях
У ніч на 10 жовтня російські війська атакували Київ безпілотниками. У місті пролунали вибухи, працює протиповітряна оборона, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
"У Києві сили ППО збивають ворожі дрони. Залишайтеся в укриттях!", – закликав Кличко.
Деякі телеграм-канали повідомили, що в окремих районах міста спостерігалися перебої з електропостачанням.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що окупанти в ніч на 10 жовтня запустили по Україні ударні безпілотники. Основна маса на Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині та Дніпропетровщині.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Магирус
показати весь коментар10.10.2025 00:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Redcar Ukraine
показати весь коментар10.10.2025 00:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Amber
показати весь коментар10.10.2025 00:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Магирус
показати весь коментар10.10.2025 00:28 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Amber
показати весь коментар10.10.2025 00:19 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль