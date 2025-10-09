УКР
Новини Атака безпілотників на Київ
Київ під атакою російських безпілотників - мешканців закликають залишатися в укриттях

У Києві пролунали вибухи у ніч на 10 жовтня - атака дронів

У ніч на 10 жовтня російські війська атакували Київ безпілотниками. У місті пролунали вибухи, працює протиповітряна оборона, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

"У Києві сили ППО збивають ворожі дрони. Залишайтеся в укриттях!", – закликав Кличко.

Деякі телеграм-канали повідомили, що в окремих районах міста спостерігалися перебої з електропостачанням. 

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що окупанти в ніч на 10 жовтня запустили по Україні ударні безпілотники. Основна маса на Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині та Дніпропетровщині.

Да, гучно сьогодні...
10.10.2025 00:11 Відповісти
І без води...
10.10.2025 00:17 Відповісти
Вода в столиці є !
10.10.2025 00:27 Відповісти
Локально десь може і не бути
10.10.2025 00:28 Відповісти
Світло є , але іноді мерехтить!
10.10.2025 00:19 Відповісти
 
 