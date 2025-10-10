1 647 9
Российские "Шахеды" атаковали Днепр - в городе прогремели взрывы
В ночь на 10 октября в Днепре прогремели мощные взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, воздушная тревога в Днепровском районе продолжается еще с вечера 9 октября.
Мониторинговые ресурсы информируют, что под атакой находятся энергетические объекты по всей Украине.
Также враг атаковал Киев дронами-камикадзе, из-за чего возможны перебои с электро- и водоснабжением.
Жителей призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
