Российские "Шахеды" атаковали Днепр - в городе прогремели взрывы

В ночь на 10 октября в Днепре прогремели мощные взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, воздушная тревога в Днепровском районе продолжается еще с вечера 9 октября.

Мониторинговые ресурсы информируют, что под атакой находятся энергетические объекты по всей Украине.

Также враг атаковал Киев дронами-камикадзе, из-за чего возможны перебои с электро- и водоснабжением.

Жителей призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Больше читайте в нашем Telegram-канале