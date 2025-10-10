РУС
Российские "Шахеды" атаковали Днепр - в городе прогремели взрывы

Атака Шахедов на Днепр 10 октября

В ночь на 10 октября в Днепре прогремели мощные взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, воздушная тревога в Днепровском районе продолжается еще с вечера 9 октября.

Мониторинговые ресурсы информируют, что под атакой находятся энергетические объекты по всей Украине.
Также враг атаковал Киев дронами-камикадзе, из-за чего возможны перебои с электро- и водоснабжением.

Жителей призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

атака (599) дроны (5031) Шахед (1547) Днепропетровская область (4544) Днепровский район (178) Днепровое (3)
Про що я і казав. ***** знищую енергетику України а потім відразу оголосить про енергетичне чи повітряне перемир'я на зиму. Щоб Україна всю зиму мерзла без світла і зализувала рани а рашисти будуть спокійно готуватися до нового весняного наступу
10.10.2025 01:11 Ответить
А хто забороняє обстрілювати маскву? І чому укр.діпломати і політики не кричать на весь світ про зраду з боку США і інших підписантів Будапештського меморандуму? Розраховують, що українці лопатами будуть відбиватися ще років десять.
10.10.2025 01:11 Ответить
меморандум з самого початку був фейком, корупційною оборуткою. він не дає жодних гарантій.
10.10.2025 01:14 Ответить
Тоді нехай так і розповідають, що лохи з українського боку віддали ядерну зброю, а аферисти з боку США і інших гарантів підставили українців під знищення. А також тих , хто підписав цей меморандум посадять , або подадуть в міжнародний розшук.
10.10.2025 01:26 Ответить
це і так очевидно, всі адекватні країни вже все розуміють

шкода, що наші громадяни далеко не всі розуміють цю страшну помилку
10.10.2025 01:34 Ответить
Це взагалі не помилка, а читкий план (з боку США) .
10.10.2025 01:40 Ответить
Чим обстрілювати москву? З наявного тільки асфальт і золоті унітази і ті міндіча
10.10.2025 01:16 Ответить
10.10.2025 03:11 Ответить
Немає зради по меморандумі.
10.10.2025 01:17 Ответить
 
 