Російські "Шахеди" атакували Дніпро - у місті пролунали вибухи

Атака Шахедів на Дніпро 10 жовтня

У ніч на 10 жовтня у Дніпрі пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. Повідомляється також, що повітряна тривога в Дніпровському районі триває ще з вечора 9 жовтня.

Моніторингові ресурси інформують, що під атакою перебувають енергетичні об’єкти по всій Україні.
Також ворог атакував Київ дронами-камікадзе, через що можливі перебої з електро- та водопостачанням.

Мешканців закликають залишатися в укриттях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про що я і казав. ***** знищую енергетику України а потім відразу оголосить про енергетичне чи повітряне перемир'я на зиму. Щоб Україна всю зиму мерзла без світла і зализувала рани а рашисти будуть спокійно готуватися до нового весняного наступу
10.10.2025 01:11 Відповісти
А хто забороняє обстрілювати маскву? І чому укр.діпломати і політики не кричать на весь світ про зраду з боку США і інших підписантів Будапештського меморандуму? Розраховують, що українці лопатами будуть відбиватися ще років десять.
10.10.2025 01:11 Відповісти
меморандум з самого початку був фейком, корупційною оборуткою. він не дає жодних гарантій.
10.10.2025 01:14 Відповісти
Тоді нехай так і розповідають, що лохи з українського боку віддали ядерну зброю, а аферисти з боку США і інших гарантів підставили українців під знищення. А також тих , хто підписав цей меморандум посадять , або подадуть в міжнародний розшук.
10.10.2025 01:26 Відповісти
це і так очевидно, всі адекватні країни вже все розуміють

шкода, що наші громадяни далеко не всі розуміють цю страшну помилку
10.10.2025 01:34 Відповісти
Це взагалі не помилка, а читкий план (з боку США) .
10.10.2025 01:40 Відповісти
Чим обстрілювати москву? З наявного тільки асфальт і золоті унітази і ті міндіча
10.10.2025 01:16 Відповісти
10.10.2025 03:11 Відповісти
Немає зради по меморандумі.
10.10.2025 01:17 Відповісти
 
 