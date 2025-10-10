Російські "Шахеди" атакували Дніпро - у місті пролунали вибухи

У ніч на 10 жовтня у Дніпрі пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. Повідомляється також, що повітряна тривога в Дніпровському районі триває ще з вечора 9 жовтня.

Моніторингові ресурси інформують, що під атакою перебувають енергетичні об’єкти по всій Україні.

Також ворог атакував Київ дронами-камікадзе, через що можливі перебої з електро- та водопостачанням.

Мешканців закликають залишатися в укриттях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

