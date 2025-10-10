Уклонение от уплаты налогов на 30 млн грн при поставке защитных сооружений: сообщено о подозрении директору предприятия
Разоблачена схема уклонения от уплаты налогов при поставке защитных сооружений, из-за которой государство потеряло более 30 миллионов гривен.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Установлено, что директор одного из предприятий не отразила в налоговой отчетности средства, полученные от Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОВА за поставку габионных конструкций - инженерных сооружений, используемых для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов. В результате бюджет недополучил более 30 млн грн. Досудебное расследование завершено.
Отмечается, что обвинительный акт в отношении подозреваемой направлен в Днепровский районный суд Днепропетровской области.
Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины - уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а, чого їх ніхто не бачить?