Ухилення від сплати податків на 30 млн грн під час постачання захисних споруд: повідомлено про підозру директорці підприємства

Викрито схему ухилення від сплати податків під час постачання захисних споруд, через яку держава втратила понад 30 мільйонів гривень.

Встановлено, що директорка одного з підприємств не відобразила у податковій звітності кошти, отримані від Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА за поставку габіонних конструкцій – інженерних споруд, що використовуються для захисту від ракетних та артилерійських обстрілів. Внаслідок цього бюджет недоотримав понад 30 млн грн. Досудове розслідування завершено.

Зазначається, що обвинувальний акт щодо підозрюваної скеровано до Дніпровського районного суду Дніпропетровської області.

Її дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

