Сикорский о сбивании воздушных целей РФ над Украиной: Решение нужно принимать вместе с НАТО
Общество Польши поддерживает сбивание российских дронов и ракет над территорией Украины системами противовоздушной обороны НАТО, однако это решение нужно принимать совместно с Альянсом.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время пресс-конференции во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это дело, о котором я говорил уже год назад. Соцопрос в Польше показывает, что такого рода опасность надо нейтрализовать, пока они (дроны - ред.) не пересекли польскую границу", - отметил он.
Политик напомнил, что в НАТО существует интегрированная система ПВО.
"А потому решение должно было бы быть союзническим, а не только Польши. Но в результате нарушений воздушного пространства стран НАТО ускорился процесс планирования и действий", - добавил Сикорский.
А чому? Бо стра-а-ашно - можна свої грошики втратити, можна втратити своє затишне, тепленьке життя...
складається стійке враження, що кругом зібралась
"вся Канатчикова дача... "
та
" ...
Вместо чтоб поесть, помыться
Там это, уколоться и забыться
Вся безумная больница
У экранов собралась
..."
Коротше кажучи:
"...
Мы не сделали скандала
Нам вождя недоставало
Настоящих буйных мало
Вот и нету вожаков".
- що робити, коли залетить дрон?
- що робити, коли залетить літак?
- що робити, коли залетить повітряна куля?
- що робити, коли залетить голуб?
- що робити, коли залетить дика гуска?
- що робити, коли залетить ворона?
- що робити, коли залетить зграя горобців?
...
- які засоби ППО використовувати і проти кого?
- які форми заяв, накладних, ...
- скласти кошторис витрат, обговорити, затвердити...
... і ще багато, багато іншого...
Ну ви самі розумієте, таке з бухти-барахти не робиться.