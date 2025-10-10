РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10533 посетителя онлайн
Новости Сбивание дронов над Украиной
337 9

Сикорский о сбивании воздушных целей РФ над Украиной: Решение нужно принимать вместе с НАТО

сікорський

Общество Польши поддерживает сбивание российских дронов и ракет над территорией Украины системами противовоздушной обороны НАТО, однако это решение нужно принимать совместно с Альянсом.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время пресс-конференции во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это дело, о котором я говорил уже год назад. Соцопрос в Польше показывает, что такого рода опасность надо нейтрализовать, пока они (дроны - ред.) не пересекли польскую границу", - отметил он.

Политик напомнил, что в НАТО существует интегрированная система ПВО.

"А потому решение должно было бы быть союзническим, а не только Польши. Но в результате нарушений воздушного пространства стран НАТО ускорился процесс планирования и действий", - добавил Сикорский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша готова помочь Украине восстановить энергосистему после российских атак, - Сикорский

Автор: 

НАТО (10417) ПВО (3180) Польша (8903) Сикорский Радослав (487) война в Украине (6474)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О придумали новую хохму чтоб обсуждать пол годика где то, как и коалиция желающий когда то или таурусы
показать весь комментарий
10.10.2025 17:19 Ответить
Іншими словами - щоби не робити, тільки б нічого не робити.
А чому? Бо стра-а-ашно - можна свої грошики втратити, можна втратити своє затишне, тепленьке життя...
показать весь комментарий
10.10.2025 17:39 Ответить
як вже набридло це жалюгідне сковчання.
показать весь комментарий
10.10.2025 17:24 Ответить
Орбан проти. Хай літають собі, вам що, жалко?
показать весь комментарий
10.10.2025 17:26 Ответить
Хоч я і не був ніколи великим прихильником В. Висоцького, але
складається стійке враження, що кругом зібралась
"вся Канатчикова дача... "
та
" ...
Вместо чтоб поесть, помыться
Там это, уколоться и забыться
Вся безумная больница
У экранов собралась
..."
Коротше кажучи:
"...
Мы не сделали скандала
Нам вождя недоставало
Настоящих буйных мало
Вот и нету вожаков".
показать весь комментарий
10.10.2025 17:33 Ответить
Тут потрібно узгоджувати з усіма, і детально. Якщо збивати над нашою територією, то є ньюанси. Збита, наприклад поляками, ракета, або дрон, можуть впасти і зруйнувати щось, або поранити, чи вбити когось.
показать весь комментарий
10.10.2025 17:37 Ответить
Тут треба змінювати все законодавство, розробляти нові закони та підзаконні акти:
- що робити, коли залетить дрон?
- що робити, коли залетить літак?
- що робити, коли залетить повітряна куля?
- що робити, коли залетить голуб?
- що робити, коли залетить дика гуска?
- що робити, коли залетить ворона?
- що робити, коли залетить зграя горобців?
...
- які засоби ППО використовувати і проти кого?
- які форми заяв, накладних, ...
- скласти кошторис витрат, обговорити, затвердити...
... і ще багато, багато іншого...
Ну ви самі розумієте, таке з бухти-барахти не робиться.
показать весь комментарий
10.10.2025 17:49 Ответить
Поки воно буде обговорювати і закликати, рашка пів Германії окупує
показать весь комментарий
10.10.2025 17:57 Ответить
ну чого всі розкудахтались..., вони просто бояться, ніхто не хоче зв'язуватися з путіним першим..., потім невідомо що станеться, тому й тягнуть резину..., це вам не Ердоган...
показать весь комментарий
10.10.2025 17:59 Ответить
 
 