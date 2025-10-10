Сикорский о сбивании воздушных целей РФ над Украиной: Решение нужно принимать вместе с НАТО

Общество Польши поддерживает сбивание российских дронов и ракет над территорией Украины системами противовоздушной обороны НАТО, однако это решение нужно принимать совместно с Альянсом.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время пресс-конференции во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это дело, о котором я говорил уже год назад. Соцопрос в Польше показывает, что такого рода опасность надо нейтрализовать, пока они (дроны - ред.) не пересекли польскую границу", - отметил он.

Политик напомнил, что в НАТО существует интегрированная система ПВО.

"А потому решение должно было бы быть союзническим, а не только Польши. Но в результате нарушений воздушного пространства стран НАТО ускорился процесс планирования и действий", - добавил Сикорский.

