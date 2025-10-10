УКР
Сікорський про збиття повітряних цілей РФ над Україною: Рішення треба ухвалювати разом з НАТО

Суспільство Польщі підтримує збиття російських дронів й ракет над територією України системами протиповітряної оборони НАТО, однак це рішення потрібно ухвалювати спільно з Альянсом. 

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час пресконференції у Львові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це справа, про яку я говорив уже рік тому. Соцопитування в Польщі показує, що такого роду небезпеку треба нейтралізувати, поки вони (дрони – ред.) не перетнули польський кордон", - зазначив він.

Політик нагадав, що в НАТО існує інтегрована система ППО.

"А тому рішення мало б бути союзницьким, а не лише Польщі. Але в результаті порушень повітряного простору країн НАТО прискорився процес планування і дій", - додав Сікорський.

О придумали новую хохму чтоб обсуждать пол годика где то, как и коалиция желающий когда то или таурусы
Іншими словами - щоби не робити, тільки б нічого не робити.
А чому? Бо стра-а-ашно - можна свої грошики втратити, можна втратити своє затишне, тепленьке життя...
як вже набридло це жалюгідне сковчання.
Орбан проти. Хай літають собі, вам що, жалко?
Хоч я і не був ніколи великим прихильником В. Висоцького, але
складається стійке враження, що кругом зібралась
"вся Канатчикова дача... "
та
" ...
Вместо чтоб поесть, помыться
Там это, уколоться и забыться
Вся безумная больница
У экранов собралась
..."
Коротше кажучи:
"...
Мы не сделали скандала
Нам вождя недоставало
Настоящих буйных мало
Вот и нету вожаков".
Тут потрібно узгоджувати з усіма, і детально. Якщо збивати над нашою територією, то є ньюанси. Збита, наприклад поляками, ракета, або дрон, можуть впасти і зруйнувати щось, або поранити, чи вбити когось.
Тут треба змінювати все законодавство, розробляти нові закони та підзаконні акти:
- що робити, коли залетить дрон?
- що робити, коли залетить літак?
- що робити, коли залетить повітряна куля?
- що робити, коли залетить голуб?
- що робити, коли залетить дика гуска?
- що робити, коли залетить ворона?
- що робити, коли залетить зграя горобців?
...
- які засоби ППО використовувати і проти кого?
- які форми заяв, накладних, ...
- скласти кошторис витрат, обговорити, затвердити...
... і ще багато, багато іншого...
Ну ви самі розумієте, таке з бухти-барахти не робиться.
Поки воно буде обговорювати і закликати, рашка пів Германії окупує
ну чого всі розкудахтались..., вони просто бояться, ніхто не хоче зв'язуватися з путіним першим..., потім невідомо що станеться, тому й тягнуть резину..., це вам не Ердоган...
