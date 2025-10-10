Сікорський про збиття повітряних цілей РФ над Україною: Рішення треба ухвалювати разом з НАТО

Суспільство Польщі підтримує збиття російських дронів й ракет над територією України системами протиповітряної оборони НАТО, однак це рішення потрібно ухвалювати спільно з Альянсом.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час пресконференції у Львові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це справа, про яку я говорив уже рік тому. Соцопитування в Польщі показує, що такого роду небезпеку треба нейтралізувати, поки вони (дрони – ред.) не перетнули польський кордон", - зазначив він.

Політик нагадав, що в НАТО існує інтегрована система ППО.

"А тому рішення мало б бути союзницьким, а не лише Польщі. Але в результаті порушень повітряного простору країн НАТО прискорився процес планування і дій", - додав Сікорський.

