Брекельманс: Страны на юге и юго-востоке Европы отстают в помощи Украине

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс выразил надежду, что ряд стран Европы увеличат свою поддержку Украине, поскольку отстают от других.

Об этом он сказал в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что больше стран, преимущественно из северной части Европы, активизируются и ускоряют свои действия относительно поддержки Украины в войне, которую начала Россия. В то же время страны на юге и юго-востоке Европы отстают.

"Но я всегда говорю, что Украина защищает не только свою страну, но и остальную Европу от российской агрессии. Поэтому лучшая инвестиция, которую мы можем сделать в нашу общую безопасность - это помочь Украине. И я вижу, что многие страны на юге и юго-востоке Европы отстают, и надеюсь, что они также окажут большую поддержку", - сказал глава Минобороны Нидерландов.

Кроме этого, Брекельманс поделился повесткой дня встречи министров обороны НАТО и заседания группы "Рамштайн", которое состоится в Брюсселе 15 октября. По его словам, среди прочего участники заседания обсудят недавние вторжения дронов в воздушное пространство европейских стран.

"Мы также поговорим, конечно, о траектории достижения оборонных расходов 3,5% +1,5%, потому что мы объявили об этом во время саммита НАТО в Гааге в начале этого года. И сейчас, конечно, нам также нужно создать планы для усиления наших вооруженных сил и усиления позиций НАТО. Поэтому, я думаю, это также будет важной темой", - добавил министр обороны Нидерландов.

