Брекельманс: Країни на півдні та південному сході Європи відстають у допомозі Україні

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс висловив сподівання, що низка країн Європи збільшать свою підтримку Україні, оскільки відстають від інших.

Про це він сказав у коментарі "Суспільному".

Він зазначив, що більше країн, переважно з північної частини Європи, активізуються і прискорюють свої дії щодо підтримки України у війні, яку розпочала Росія. Водночас країни на півдні та південному сході Європи відстають.

"Але я завжди кажу, що Україна захищає не тільки свою країну, а й решту Європа від російської агресії. Тому найкраща інвестиція, яку ми можемо зробити в нашу спільну безпеку – це допомогти Україні. І я бачу, що багато країн на півдні та південному сході Європи відстають, і сподіваюся, що вони також нададуть більшу підтримку",- сказав глава Міноборони Нідерландів.

Крім цього, Брекельманс поділився порядком денним зустрічі міністрів оборони НАТО та засідання групи "Рамштайн", яке відбудеться в Брюсселі 15 жовтня. За його словами, серед іншого учасники засідання обговорять нещодавні вторгнення дронів у повітряний простір європейських країн.

"Ми також поговоримо, звичайно, про траєкторію досягнення оборонних витрат 3,5% +1,5%, бо ми оголосили про це під час саміту НАТО в Гаазі на початку цього року. І зараз, звичайно, нам також потрібно створити плани для посилення наших збройних сил і посилення позицій НАТО. Тож, я думаю, це також буде важливою темою", - додав міністр оборони Нідерландів.

