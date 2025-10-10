УКР
Брекельманс: Країни на півдні та південному сході Європи відстають у допомозі Україні

Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс висловив сподівання, що низка країн Європи збільшать свою підтримку Україні, оскільки відстають від інших.

Про це він сказав у коментарі "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що більше країн, переважно з північної частини Європи, активізуються і прискорюють свої дії щодо підтримки України у війні, яку розпочала Росія. Водночас країни на півдні та південному сході Європи відстають.

"Але я завжди кажу, що Україна захищає не тільки свою країну, а й решту Європа від російської агресії. Тому найкраща інвестиція, яку ми можемо зробити в нашу спільну безпеку – це допомогти Україні. І я бачу, що багато країн на півдні та південному сході Європи відстають, і сподіваюся, що вони також нададуть більшу підтримку",- сказав глава Міноборони Нідерландів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Крім цього, Брекельманс поділився порядком денним зустрічі міністрів оборони НАТО та засідання групи "Рамштайн", яке відбудеться в Брюсселі 15 жовтня. За його словами, серед іншого учасники засідання обговорять нещодавні вторгнення дронів у повітряний простір європейських країн.

"Ми також поговоримо, звичайно, про траєкторію досягнення оборонних витрат 3,5% +1,5%, бо ми оголосили про це під час саміту НАТО в Гаазі на початку цього року. І зараз, звичайно, нам також потрібно створити плани для посилення наших збройних сил і посилення позицій НАТО. Тож, я думаю, це також буде важливою темою", - додав міністр оборони Нідерландів.

Читайте також: Нідерланди надають Україні пакет допомоги на 200 млн євро, - Брекельманс

Європа (2079) Нідерланди (1643) допомога (8804) Брекельманс Рубен (21)
Тому найкраща інвестиція, яку ми можемо зробити в нашу спільну безпеку - це допомогти Україні. І я бачу, що багато країн на півдні та південному сході Європи відстають, Джерело: https://censor.net/ua/n3579087
Весь мир с нами!
10.10.2025 23:02 Відповісти
Іспанці кажуть - нам ні холодно ні жарко - в нас оксамитовий сезон
10.10.2025 23:03 Відповісти
У народів північніших країн мозок має ефективне атмосферне охолодження природного штибу, тому й забезпечує адекватне мислення щодо оцінювання ситуації, а у народів півдня Європи охолодження кукухи відбувається здебільшого прохолодною рідиною з додаванням спиртових домішок, і то не системно, а під час сієсти та вечірньої фієсти. )
10.10.2025 23:24 Відповісти
окрім сербів! ті он ***** ********* підкинули!
10.10.2025 23:35 Відповісти
 
 