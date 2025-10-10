Нідерланди надають Україні пакет допомоги на 200 млн євро, - Брекельманс

Індустрія дронів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про надання Україні пакета допомоги у розмірі 200 мільйонів євро. Ці кошти спрямують на придбання систем протидії безпілотникам.

Про це Брекельманс повідомив у коментарі Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зауважив, що російська атака на Україну в ніч на 10 жовтня довела, що Україні необхідна підтримка у захисті від дронів.

"Ми підписали Меморандум про взаєморозуміння з міністром оборони щодо промислового співробітництва. Це частина ініціативи "Будуймо з Україною", яка має на меті забезпечити, щоб як нідерландські компанії могли інвестувати в Україну, так і навпаки, українські компанії могли приходити до Нідерландів, створювати спільні підприємства та нарощувати спільне виробництво", - заявив Брекельманс.

Він також додав, що Нідерланди відкривають у Києві координаційний кластер для своїх технологічних компаній, які бажають вийти на український ринок.

Україна й Нідерланди також створюють спільні підприємства з виробництва зброї, однак поки рано говорити про інші подробиці.

"Ми створюємо спільні підприємства, про одне з них, ймовірно, можна буде оголосити вже незабаром. Мета полягає у створенні взаємовигідних ситуацій, адже в Україні є багато знань і досвіду, оскільки компанії дуже інноваційні, тісно співпрацюють з військовими, щодня ведуть інтенсивну боротьбу. Але ми в Нідерландах також маємо певний технологічний досвід, який можна використовувати для підвищення цінності цих продуктів, а також маємо промислові потужності для нарощування виробництва. Ми навчилися в Україні поєднанню інновацій та індустріалізації, і ми можемо допомогти в цьому як українським військовим, так і армії Нідерландів", - додав Брекельманс.

