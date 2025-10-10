Україна і Нідерланди підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів, - Зеленський. ВIДЕО

Індустрія дронів

Сьогодні, 10 жовтня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, під час якої було підписано меморандум щодо спільного виробництва дронів між Україною та Нідерландами.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Новий важливий крок у нашій оборонній співпраці з Нідерландами – сьогодні наші країни підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів. Це один із перспективних напрямів двосторонньої співпраці", - зазначив президент.

Зеленський подякував Нідерландам за підтримку України. Він повідомив, що від початку повномасштабної війни вона сягнула вже 9 млрд дол. Також подякував за внесок у межах ініціативи PURL – близько 600 млн дол. Підтримка цієї ініціативи дає сигнали та приклад іншим партнерам.

"Під час сьогоднішньої зустрічі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом ми обговорили розвиток спільного виробництва дронів і реалізацію ініціативи та співпрацю в цьому питанні з Нідерландами. Вдячний за зустріч і за всі зусилля задля підтримки нашого народу", - додав президент.

