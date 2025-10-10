РУС
Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов, - Зеленский. ВИДЕО

Индустрия дронов

Сегодня, 10 октября, президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом, во время которой был подписан меморандум о совместном производстве дронов между Украиной и Нидерландами.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Новый важный шаг в нашем оборонном сотрудничестве с Нидерландами - сегодня наши страны подписали меморандум о совместном производстве дронов. Это одно из перспективных направлений двустороннего сотрудничества", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил Нидерланды за поддержку Украины. Он сообщил, что с начала полномасштабной войны она достигла уже 9 млрд дол. Также поблагодарил за вклад в рамках инициативы PURL - около 600 млн дол. Поддержка этой инициативы дает сигналы и пример другим партнерам.

"Во время сегодняшней встречи с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом мы обсудили развитие совместного производства дронов и реализацию инициативы и сотрудничество в этом вопросе с Нидерландами. Благодарен за встречу и за все усилия для поддержки нашего народа", - добавил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (22202) Нидерланды (1650) Меморандум (157) дроны (5042) Брекельманс Рубен (21)
Володя, убеди Нидерланды не покупать энергоресурсы из параши. Ведь они дают путину деньги на войну против нас!
10.10.2025 19:38 Ответить
Знову меморандум про наміри. Ми вже маємо будапешський меморандум ні про що як показав час. Повинна бути угода а ні ця фількіна грамота.
10.10.2025 19:40 Ответить
Млть, тепер міндіч і Нідерланди, по світу пустить...
10.10.2025 19:41 Ответить
Маємо намір поновити намір про виробництво . Одне базікання,яке можна віднести до державної таємниці. Такі розмови тільки шкодять, і не приносять користі.
10.10.2025 20:19 Ответить
 
 