Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов, - Зеленский. ВИДЕО

Сегодня, 10 октября, президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом, во время которой был подписан меморандум о совместном производстве дронов между Украиной и Нидерландами.

"Новый важный шаг в нашем оборонном сотрудничестве с Нидерландами - сегодня наши страны подписали меморандум о совместном производстве дронов. Это одно из перспективных направлений двустороннего сотрудничества", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил Нидерланды за поддержку Украины. Он сообщил, что с начала полномасштабной войны она достигла уже 9 млрд дол. Также поблагодарил за вклад в рамках инициативы PURL - около 600 млн дол. Поддержка этой инициативы дает сигналы и пример другим партнерам.

"Во время сегодняшней встречи с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом мы обсудили развитие совместного производства дронов и реализацию инициативы и сотрудничество в этом вопросе с Нидерландами. Благодарен за встречу и за все усилия для поддержки нашего народа", - добавил президент.

