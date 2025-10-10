Нидерланды предоставляют Украине пакет помощи на 200 млн евро, - Брекельманс

Индустрия дронов

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о предоставлении Украине пакета помощи в размере 200 миллионов евро. Эти средства направят на приобретение систем противодействия беспилотникам.

Об этом Брекельманс сообщил в комментарии Общественному, информирует Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что российская атака на Украину в ночь на 10 октября доказала, что Украине необходима поддержка в защите от дронов.

"Мы подписали Меморандум о взаимопонимании с министром обороны по промышленному сотрудничеству. Это часть инициативы "Строим с Украиной", которая имеет целью обеспечить, чтобы как нидерландские компании могли инвестировать в Украину, так и наоборот, украинские компании могли приходить в Нидерланды, создавать совместные предприятия и наращивать совместное производство", - заявил Брекельманс.

Он также добавил, что Нидерланды открывают в Киеве координационный кластер для своих технологических компаний, желающих выйти на украинский рынок.

Украина и Нидерланды также создают совместные предприятия по производству оружия, однако пока рано говорить о других подробностях.

"Мы создаем совместные предприятия, об одном из них, вероятно, можно будет объявить уже вскоре. Цель заключается в создании взаимовыгодных ситуаций, ведь в Украине есть много знаний и опыта, поскольку компании очень инновационные, тесно сотрудничают с военными, ежедневно ведут интенсивную борьбу. Но мы в Нидерландах также имеем определенный технологический опыт, который можно использовать для повышения ценности этих продуктов, а также имеем промышленные мощности для наращивания производства. Мы научились в Украине сочетанию инноваций и индустриализации, и мы можем помочь в этом как украинским военным, так и армии Нидерландов", - добавил Брекельманс.

