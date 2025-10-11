Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 121 570 человек (+1060 за сутки), 11 247 танков, 33 568 артсистем, 23 345 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 121 570 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 11.10.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1121570 (+1060) человек
танков - 11247 (+1) ед
боевых бронированных машин - 23345 (+6) ед
артиллерийских систем - 33568 (+21) ед
РСЗО - 1518 (+1) ед
средства ПВО - 1225 (+0) ед
самолетов - 427 (+0) ед
вертолетов - 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 68766 (+219)
крылатые ракеты - 3859 (+18)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 63847 (+72)
специальная техника - 3973 (+0)
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Жовтень середньодобово 1009 чумардосів, вересень 950, серпень 929 - після невеликої паузи "міліонерів" погнали на концерт. Якщо так, то ще до кінця року (десь на Різдво) ми побачимо ювілей у 1 200 000 професійних фанів (профанів) на гала-концерті.