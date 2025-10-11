Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 121 570 человек (+1060 за сутки), 11 247 танков, 33 568 артсистем, 23 345 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 121 570 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 11.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1121570 (+1060) человек

танков - 11247 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23345 (+6) ед

артиллерийских систем - 33568 (+21) ед

РСЗО - 1518 (+1) ед

средства ПВО - 1225 (+0) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 68766 (+219)

крылатые ракеты - 3859 (+18)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 63847 (+72)

специальная техника - 3973 (+0)