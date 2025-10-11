РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 121 570 человек (+1060 за сутки), 11 247 танков, 33 568 артсистем, 23 345 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 121 570 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 11.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1121570 (+1060) человек

танков - 11247 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23345 (+6) ед

артиллерийских систем - 33568 (+21) ед

РСЗО - 1518 (+1) ед

средства ПВО - 1225 (+0) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 68766 (+219)

крылатые ракеты - 3859 (+18)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 63847 (+72)

специальная техника - 3973 (+0)

Потери РФ за 10 октября

Автор: 

армия РФ (20866) Генштаб ВС (7070) ликвидация (4101) уничтожение (8122)
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
11.10.2025 07:27 Ответить
Без знищеного російського ППО якось некомфортно. Але, пам'ятаючи, що знищення будь-якого російського солдата вимагає напруження наших вояків, кажемо дякуємо.
11.10.2025 07:48 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
11.10.2025 07:57 Ответить
Два батальйончика вже у кабздончіка...
11.10.2025 08:22 Ответить
Пару днів не били вглиб немитої - і вже таке відчуття, що чогось бракує. Сподіваюся, це недобре затишшя для підступних кацапів. ЗСУ - найкращі!
11.10.2025 08:24 Ответить
10 тисяч чумардосів з початку місяця і 330 тисяч з початку року.
Жовтень середньодобово 1009 чумардосів, вересень 950, серпень 929 - після невеликої паузи "міліонерів" погнали на концерт. Якщо так, то ще до кінця року (десь на Різдво) ми побачимо ювілей у 1 200 000 професійних фанів (профанів) на гала-концерті.
11.10.2025 08:41 Ответить
 
 