Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 121 570 осіб (+1060 за добу), 11 247 танків, 33 568 артсистем, 23 345 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 121 570 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 11.10.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1121570 (+1060) осіб
танків – 11247 (+1) од
бойових броньованих машин – 23345 (+6) од
артилерійських систем – 33568 (+21) од
РСЗВ – 1518 (+1) од
засоби ППО – 1225 (+0) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68766 (+219)
крилаті ракети – 3859 (+18)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 63847 (+72)
спеціальна техніка – 3973 (+0)
