1 061 4

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 121 570 осіб (+1060 за добу), 11 247 танків, 33 568 артсистем, 23 345 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 121 570 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 11.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1121570 (+1060) осіб

танків – 11247 (+1) од

бойових броньованих машин – 23345 (+6) од

артилерійських систем – 33568 (+21) од

РСЗВ – 1518 (+1) од

засоби ППО – 1225 (+0) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68766 (+219)

крилаті ракети – 3859 (+18)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни  – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63847 (+72)

спеціальна техніка – 3973 (+0)

Втарти РФ за 10 жовтня

Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
11.10.2025 07:27 Відповісти
Без знищеного російського ППО якось некомфортно. Але, пам'ятаючи, що знищення будь-якого російського солдата вимагає напруження наших вояків, кажемо дякуємо.
11.10.2025 07:48 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
11.10.2025 07:57 Відповісти
Два батальйончика вже у кабздончіка...
11.10.2025 08:22 Відповісти
 
 