Враг атаковал Никополь FPV-дрономами, погибла 23-летняя женщина

удар по Никополю 11 октября

Утром 11 октября российские захватчики совершили не менее 6 атак по Никополю дронами-камикадзе и били из ствольной артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Александр Саюк.

"В результате атак беспилотников погибла 23-летняя женщина, получил осколочные ранения 62-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Повреждены многоэтажка, инфраструктура, магазин. Информация о других последствиях атак уточняется.

обстрел (29961) Никополь (1204) Днепропетровская область (4552) Никопольский район (469)
Дівчина явно працювала у цій "Півній бочці",де й загинула від дрона.Я там частенько квас брав.
11.10.2025 13:40 Ответить
 
 