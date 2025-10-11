Враг атаковал Никополь FPV-дрономами, погибла 23-летняя женщина
Утром 11 октября российские захватчики совершили не менее 6 атак по Никополю дронами-камикадзе и били из ствольной артиллерии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Александр Саюк.
"В результате атак беспилотников погибла 23-летняя женщина, получил осколочные ранения 62-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Повреждены многоэтажка, инфраструктура, магазин. Информация о других последствиях атак уточняется.
