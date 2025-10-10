Оккупанты атаковали Никопольский район и Кривой Рог: повреждены дома, учебные заведения и предприятия. ФОТОрепортаж

В течение дня 10 октября российские войска наносили удары по Никопольскому району Днепропетровской области, и городу Кривой Рог, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение дня агрессор бил по Никопольщине, а именно райцентру, Марганецкой, Покровской, Мировской громадам. Целился артиллерией и FPV-дронами.

Также смотрите: Массированные атаки РФ на Днепр, Каменское и Криворожье: трое пострадавших, сбито 60 БпЛА (обновлено). ФОТОрепортаж

В результате атак изуродованы инфраструктура, 12 частных домов, 8 хозяйственных построек, 2 гаража и столько же парников, авто, линия электропередач.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Сообщается, что погибших и раненых нет.















Также смотрите: Атаки РФ на Днепропетровщину: вечером в Днепре раздавались взрывы, на Никопольщине ранен мужчина, повреждено предприятие, дома и ЛЭП. ФОТОрепортаж

По уточненной информации, в Кривом Роге из-за вражеской атаки, кроме здания частного предприятия, повреждено также коммунальное. А еще - окна в 8 домах, 12 транспортных средств, несколько учебных заведений, торговый центр.



