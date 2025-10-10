Оккупанты атаковали Никопольский район и Кривой Рог: повреждены дома, учебные заведения и предприятия. ФОТОрепортаж
В течение дня 10 октября российские войска наносили удары по Никопольскому району Днепропетровской области, и городу Кривой Рог, в результате чего есть разрушения.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в течение дня агрессор бил по Никопольщине, а именно райцентру, Марганецкой, Покровской, Мировской громадам. Целился артиллерией и FPV-дронами.
В результате атак изуродованы инфраструктура, 12 частных домов, 8 хозяйственных построек, 2 гаража и столько же парников, авто, линия электропередач.
Сообщается, что погибших и раненых нет.
По уточненной информации, в Кривом Роге из-за вражеской атаки, кроме здания частного предприятия, повреждено также коммунальное. А еще - окна в 8 домах, 12 транспортных средств, несколько учебных заведений, торговый центр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль