Окупанти атакували Нікопольщину та Кривий Ріг: пошкоджено будинки, заклади освіти та підприємства. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 10 жовтня російські війська завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області, та місту Кривий Ріг, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Як зазначається, протягом дня агресор бив по Нікопольщині, а саме райцентру, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Поцілив артилерією та FPV-дронами.

Унаслідок атак понівечені інфраструктура, 12 приватних будинків, 8 господарських споруд, 2 гаражі і стільки ж парників, авто, лінія електропередач.

Повідомляється, що загиблих і поранених немає.















За уточненою інформацією, у Кривому Розі через ворожу атаку, окрім будівлі приватного підприємства, пошкоджене також комунальне. А ще – вікна у 8 будинках, 12 транспортних засобів, кілька закладів освіти, торгівельний центр.



