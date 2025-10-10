УКР
Окупанти атакували Нікопольщину та Кривий Ріг: пошкоджено будинки, заклади освіти та підприємства. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 10 жовтня російські війська завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області, та місту Кривий Ріг, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом дня агресор бив по Нікопольщині, а саме райцентру, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Поцілив артилерією та FPV-дронами.

Обстріл Нікопольщини

Унаслідок атак понівечені інфраструктура, 12 приватних будинків, 8 господарських споруд, 2 гаражі і стільки ж парників, авто, лінія електропередач.

Повідомляється, що загиблих і поранених немає.

Обстріл Нікопольщини
Обстріл Нікопольщини
Обстріл Нікопольщини
Обстріл Нікопольщини
Обстріл Нікопольщини
Обстріл Нікопольщини
Обстріл Нікопольщини

За уточненою інформацією, у Кривому Розі через ворожу атаку, окрім будівлі приватного підприємства, пошкоджене також комунальне. А ще – вікна у 8 будинках, 12 транспортних засобів, кілька закладів освіти, торгівельний центр.

Обстріл Кривого Рогу
Обстріл Кривого Рогу

