Ворог атакував Нікополь FPV-дрономами, загинула 23-річна жінка
Зранку 11 жовтня російські загарбники здійснили щонайменше 6 атак по Нікополю дронами-камікадзе та бив зі ствольної артилерії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Олександр Саюк.
"Внаслідок атак безпілотників загинула 23-річна жінка, дістав осколкових поранень 62-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджено багатоповерхівку, інфраструктуру, магазин. Інформація щодо інших наслідків атак уточнюється.
