Ворог атакував Нікополь FPV-дрономами, загинула 23-річна жінка

удар по Нікополю 11 жовтня

Зранку 11 жовтня російські загарбники  здійснили щонайменше 6 атак по Нікополю дронами-камікадзе та бив зі ствольної артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Олександр Саюк.

"Внаслідок атак безпілотників загинула 23-річна жінка, дістав осколкових поранень 62-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено багатоповерхівку, інфраструктуру, магазин. Інформація щодо інших наслідків атак уточнюється.

обстріл (31305) Нікополь (1373) Дніпропетровська область (4346) Нікопольський район (472)
Дівчина явно працювала у цій "Півній бочці",де й загинула від дрона.Я там частенько квас брав.
11.10.2025 13:40 Відповісти
Співчуття рідним
11.10.2025 13:49 Відповісти
 
 