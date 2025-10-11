"Укрзализныця" получила сообщение о заминировании трех поездов дальнего следования
Сегодня, 11 октября, утром "Укрзализныця" получила сообщение о заминировании трех поездов дальнего следования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".
В частности, как отмечается, поступила информация о заминировании поездов:
№68/20 Киев - Варшава
№733 Днепр - Киев
№748 Тернополь - Киев
"Поезда были вынужденно остановлены. Пассажиры высажены и отведены на безопасную дистанцию", - говорится в сообщении.
Взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов обследовали поезда на предмет взрывчатки. Взрывчатых веществ не обнаружено.
"Поезда возобновили движение. Задержка составила менее часа", - добавили в"Укрзализныце".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luk Viktor
показать весь комментарий11.10.2025 13:27 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Gal
показать весь комментарий11.10.2025 13:34 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий11.10.2025 13:39 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий11.10.2025 13:55 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль