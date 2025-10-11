РУС
Новости Фейковое минирование
613 4

"Укрзализныця" получила сообщение о заминировании трех поездов дальнего следования

Неизвестные заминировали поезда УЗ

Сегодня, 11 октября, утром "Укрзализныця" получила сообщение о заминировании трех поездов дальнего следования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

В частности, как отмечается, поступила информация о заминировании поездов:

№68/20 Киев - Варшава
№733 Днепр - Киев
№748 Тернополь - Киев

"Поезда были вынужденно остановлены. Пассажиры высажены и отведены на безопасную дистанцию", - говорится в сообщении.

Взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов обследовали поезда на предмет взрывчатки. Взрывчатых веществ не обнаружено.

"Поезда возобновили движение. Задержка составила менее часа", - добавили в"Укрзализныце".

минирование (1449) Укрзализныця (2821)
Дзвінки із окупованих територій чи прямо із болот...?
11.10.2025 13:27 Ответить
Неважливо звідки, реагувати мусять в будь-якому випадку...
11.10.2025 13:34 Ответить
тут я згоден на 100%
11.10.2025 13:39 Ответить
Треба повертати смертну кару..задовбали..
11.10.2025 13:55 Ответить
 
 