Сегодня, 11 октября, утром "Укрзализныця" получила сообщение о заминировании трех поездов дальнего следования.

В частности, как отмечается, поступила информация о заминировании поездов:

№68/20 Киев - Варшава

№733 Днепр - Киев

№748 Тернополь - Киев

"Поезда были вынужденно остановлены. Пассажиры высажены и отведены на безопасную дистанцию", - говорится в сообщении.

Взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов обследовали поезда на предмет взрывчатки. Взрывчатых веществ не обнаружено.

"Поезда возобновили движение. Задержка составила менее часа", - добавили в"Укрзализныце".

