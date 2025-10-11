УКР
"Укрзалізниця" отримала повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення

Невідомі замінували потяги УЗ

Сьогодні, 11 жовтня, зранку "Укрзалізниця" отримала повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

Зокрема, як зазначається, надійшла інформація про замінування потягів:

№68/20 Київ - Варшава
№733 Дніпро - Київ
№748 Тернопіль - Київ

"Поїзди були вимушено зупинені. Пасажирів висаджено та відведено на безпечну дистанцію", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Новий поїзд із Києва до Бухареста вирушив за графіком попри блекаут

Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили потяги на предмет вибухівки. Вибухових речовин не виявлено.

"Поїзди відновли рух. Затримка склала менше години", - додали в "Укрзалізниці".

мінування (1221) Укрзалізниця (7093)
Дзвінки із окупованих територій чи прямо із болот...?
11.10.2025 13:27 Відповісти
Неважливо звідки, реагувати мусять в будь-якому випадку...
11.10.2025 13:34 Відповісти
тут я згоден на 100%
11.10.2025 13:39 Відповісти
Треба повертати смертну кару..задовбали..
11.10.2025 13:55 Відповісти
 
 