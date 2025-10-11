Сьогодні, 11 жовтня, зранку "Укрзалізниця" отримала повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

Зокрема, як зазначається, надійшла інформація про замінування потягів:

№68/20 Київ - Варшава

№733 Дніпро - Київ

№748 Тернопіль - Київ

"Поїзди були вимушено зупинені. Пасажирів висаджено та відведено на безпечну дистанцію", - йдеться у повідомленні.

Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили потяги на предмет вибухівки. Вибухових речовин не виявлено.

"Поїзди відновли рух. Затримка склала менше години", - додали в "Укрзалізниці".

