477 4
"Укрзалізниця" отримала повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення
Сьогодні, 11 жовтня, зранку "Укрзалізниця" отримала повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".
Зокрема, як зазначається, надійшла інформація про замінування потягів:
№68/20 Київ - Варшава
№733 Дніпро - Київ
№748 Тернопіль - Київ
"Поїзди були вимушено зупинені. Пасажирів висаджено та відведено на безпечну дистанцію", - йдеться у повідомленні.
Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили потяги на предмет вибухівки. Вибухових речовин не виявлено.
"Поїзди відновли рух. Затримка склала менше години", - додали в "Укрзалізниці".
