РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6615 посетителей онлайн
Новости
629 4

Энергетики Анатолий Савченко и Руслан Дейнега погибли в результате вражеского обстрела в Черниговской области. ФОТО

погибли энергетики в Черниговской области

В результате вражеской атаки на Черниговщине погибли двое энергетиков АО "Черниговоблэнерго".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства энергетики.

Как отмечается, вечером 10 октября бригада энергетиков возвращалась после восстановительных работ на Черниговщине. В это время враг атаковал их ударными дронами, вероятно типа "ланцет". После первого взрыва, когда энергетики бросились помогать своему тяжело раненому коллеге, российские войска нанесли повторный, целенаправленный удар. Эта тактика является сознательным военным преступлением, направленным на убийство гражданских специалистов - энергетиков.

В результате атаки водитель-машинист крана Анатолий Савченко, 1976 года рождения, погиб на месте. Его коллега, водитель Руслан Дейнега, 1978 года рождения, скончался от полученных ранений в больнице. Врачи боролись до последнего, но травмы были несовместимы с жизнью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала энергетиков на Черниговщине: в больнице умер работник облэнерго. ФОТО

Их коллеги получили ранения. Сейчас они госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь.

Враг также обстрелял местную пожарную команду, которая прибыла на место трагедии.

"Это страшная трагедия для всей большой семьи украинских энергетиков. Это террор в его чистом виде. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибших. Мы никогда не простим и не забудем", - заявила министр энергетики Светлана Гринчук.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

облэнерго (129) обстрел (29961) энергетика (2670) дроны (5056) Черниговская область (1330)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сум.
показать весь комментарий
11.10.2025 15:00 Ответить
Царство Небесне
показать весь комментарий
11.10.2025 15:10 Ответить
Земля пухом. Всем энергетикам, спасателям итд нужно поставить памятники, обычные мужики на которых держится вся страна(военные само собой)
показать весь комментарий
11.10.2025 15:13 Ответить
Аварійні відключення скасовано в усіх областях, однак ситуацію може змінитися - Міненерго
показать весь комментарий
11.10.2025 15:18 Ответить
 
 