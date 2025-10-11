Энергетики Анатолий Савченко и Руслан Дейнега погибли в результате вражеского обстрела в Черниговской области. ФОТО

В результате вражеской атаки на Черниговщине погибли двое энергетиков АО "Черниговоблэнерго".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства энергетики.

Как отмечается, вечером 10 октября бригада энергетиков возвращалась после восстановительных работ на Черниговщине. В это время враг атаковал их ударными дронами, вероятно типа "ланцет". После первого взрыва, когда энергетики бросились помогать своему тяжело раненому коллеге, российские войска нанесли повторный, целенаправленный удар. Эта тактика является сознательным военным преступлением, направленным на убийство гражданских специалистов - энергетиков.

В результате атаки водитель-машинист крана Анатолий Савченко, 1976 года рождения, погиб на месте. Его коллега, водитель Руслан Дейнега, 1978 года рождения, скончался от полученных ранений в больнице. Врачи боролись до последнего, но травмы были несовместимы с жизнью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала энергетиков на Черниговщине: в больнице умер работник облэнерго. ФОТО

Их коллеги получили ранения. Сейчас они госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь.

Враг также обстрелял местную пожарную команду, которая прибыла на место трагедии.

"Это страшная трагедия для всей большой семьи украинских энергетиков. Это террор в его чистом виде. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибших. Мы никогда не простим и не забудем", - заявила министр энергетики Светлана Гринчук.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ