Енергетики Анатолій Савченко та Руслан Дейнега загинули внаслідок ворожого обстрілу на Чернігівщині. ФОТО

Внаслідок ворожої атаки на Чернігівщині загинули двоє енергетиків АТ "Чернігівобленерго".

Як зазначається, ввечері 10 жовтня бригада енергетиків поверталася після відновлювальних робіт на Чернігівщині. У цей час ворог атакував їх ударними дронами, ймовірно типу "ланцет". Після першого вибуху, коли енергетики кинулися допомагати своєму тяжко пораненому колезі, російські війська завдали повторного, цілеспрямованого удару. Ця тактика є свідомим воєнним злочином, спрямованим на вбивство цивільних фахівців - енергетиків.

Внаслідок атаки водій-машиніст крана Анатолій Савченко, 1976 року народження, загинув на місці. Його колега, водій Руслан Дейнега, 1978 року народження, помер від зазнаних поранень у лікарні. Лікарі боролися до останнього, але травми були несумісні з життям.

Їхні колеги зазнали поранень. Наразі вони госпіталізовані, їм надається вся необхідна допомога.

Ворог також обстріляв місцеву пожежну команду, яка прибула на місце трагедії.

"Це страшна трагедія для всієї великої родини українських енергетиків. Це терор у його найчистішому вигляді. Висловлюю найщиріші співчуття рідним, близьким та колегам загиблих. Ми ніколи не пробачимо і не забудемо", – заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.

