Енергетики Анатолій Савченко та Руслан Дейнега загинули внаслідок ворожого обстрілу на Чернігівщині. ФОТО

загинули енергетики на Чернігівщині

Внаслідок ворожої атаки на Чернігівщині загинули двоє енергетиків АТ "Чернігівобленерго".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства енергетики.

Як зазначається, ввечері 10 жовтня бригада енергетиків поверталася після відновлювальних робіт на Чернігівщині. У цей час ворог атакував їх ударними дронами, ймовірно типу "ланцет". Після першого вибуху, коли енергетики кинулися допомагати своєму тяжко пораненому колезі, російські війська завдали повторного, цілеспрямованого удару. Ця тактика є свідомим воєнним злочином, спрямованим на вбивство цивільних фахівців - енергетиків.

Внаслідок атаки водій-машиніст крана Анатолій Савченко, 1976 року народження, загинув на місці. Його колега, водій Руслан Дейнега, 1978 року народження, помер від зазнаних поранень у лікарні. Лікарі боролися до останнього, але травми були несумісні з життям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала енергетиків на Чернігівщині: у лікарні помер працівник обленерго. ФОТО

Їхні колеги зазнали поранень. Наразі вони госпіталізовані, їм надається вся необхідна допомога.

Ворог також обстріляв місцеву пожежну команду, яка прибула на місце трагедії.

"Це страшна трагедія для всієї великої родини українських енергетиків. Це терор у його найчистішому вигляді. Висловлюю найщиріші співчуття рідним, близьким та колегам загиблих. Ми ніколи не пробачимо і не забудемо", – заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.

обленерго (418) обстріл (31305) енергетика (2757) дрони (5992) Чернігівська область (1110)
Сум.
11.10.2025 15:00 Відповісти
Царство Небесне
11.10.2025 15:10 Відповісти
Земля пухом. Всем энергетикам, спасателям итд нужно поставить памятники, обычные мужики на которых держится вся страна(военные само собой)
11.10.2025 15:13 Відповісти
11.10.2025 15:18 Відповісти
 
 