В Украине вводят Государственную информационную систему координации эвакуации

Правительство вводит Государственную информационную систему координации эвакуации и оказания помощи лицам с ВОТ и прифронтовых территорий.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Украине упорядочивают процесс эвакуации из прифронтовых громад.

Для чего это нужно

Будут распределены обязанности между ответственными за эвакуацию и созданы возможности для анализа потребности эвакуированных. Это поможет максимально приблизить и улучшить услуги, которые люди получают в транзитных центрах и местах временного проживания.

Составляющие процесса эвакуации распределены следующим образом:

Минразвития через Координационный штаб - общая координация;

Минсоцполитики - социальное сопровождение и реинтеграция на местах в громадах;

ГСЧС - безопасность, оповещение и техническая часть эвакуации;

Местные администрации и органы местного самоуправления - меры эвакуации на местах: организация сборных пунктов, оповещение, регистрация, транспортировка и размещение людей, бытовая поддержка;

Национальная социальная сервисная служба Украины - координация работы мультидисциплинарных команд, которые включают социальных работников, психологов, юристов, медиков.

"Люди, которые вынуждены уехать из дома из-за приближения активных боевых действий, должны получить качественную заботу и сопровождение. Работаем над созданием достойных условий для этого", - подчеркнула Свириденко.