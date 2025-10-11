РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7489 посетителей онлайн
Новости Эвакуация из прифронтовых громад
271 0

В Украине вводят Государственную информационную систему координации эвакуации

Эвакуация из прифронтовых территорий

Правительство вводит Государственную информационную систему координации эвакуации и оказания помощи лицам с ВОТ и прифронтовых территорий.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Украине упорядочивают процесс эвакуации из прифронтовых громад.

Для чего это нужно

Будут распределены обязанности между ответственными за эвакуацию и созданы возможности для анализа потребности эвакуированных. Это поможет максимально приблизить и улучшить услуги, которые люди получают в транзитных центрах и местах временного проживания.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Составляющие процесса эвакуации распределены следующим образом:

  • Минразвития через Координационный штаб - общая координация;
  • Минсоцполитики - социальное сопровождение и реинтеграция на местах в громадах;
  • ГСЧС - безопасность, оповещение и техническая часть эвакуации;
  • Местные администрации и органы местного самоуправления - меры эвакуации на местах: организация сборных пунктов, оповещение, регистрация, транспортировка и размещение людей, бытовая поддержка;
  • Национальная социальная сервисная служба Украины - координация работы мультидисциплинарных команд, которые включают социальных работников, психологов, юристов, медиков.

Также читайте: За 4 месяца эвакуированы почти 108 тыс. человек, из них около 13 тыс. детей, больше всего - из Донецкой области, - Минразвития

"Люди, которые вынуждены уехать из дома из-за приближения активных боевых действий, должны получить качественную заботу и сопровождение. Работаем над созданием достойных условий для этого", - подчеркнула Свириденко.

Автор: 

эвакуация (2195) переселенцы (532)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 