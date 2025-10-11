В Украине вводят Государственную информационную систему координации эвакуации
Правительство вводит Государственную информационную систему координации эвакуации и оказания помощи лицам с ВОТ и прифронтовых территорий.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в Украине упорядочивают процесс эвакуации из прифронтовых громад.
Для чего это нужно
Будут распределены обязанности между ответственными за эвакуацию и созданы возможности для анализа потребности эвакуированных. Это поможет максимально приблизить и улучшить услуги, которые люди получают в транзитных центрах и местах временного проживания.
Составляющие процесса эвакуации распределены следующим образом:
- Минразвития через Координационный штаб - общая координация;
- Минсоцполитики - социальное сопровождение и реинтеграция на местах в громадах;
- ГСЧС - безопасность, оповещение и техническая часть эвакуации;
- Местные администрации и органы местного самоуправления - меры эвакуации на местах: организация сборных пунктов, оповещение, регистрация, транспортировка и размещение людей, бытовая поддержка;
- Национальная социальная сервисная служба Украины - координация работы мультидисциплинарных команд, которые включают социальных работников, психологов, юристов, медиков.
"Люди, которые вынуждены уехать из дома из-за приближения активных боевых действий, должны получить качественную заботу и сопровождение. Работаем над созданием достойных условий для этого", - подчеркнула Свириденко.
