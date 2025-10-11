В Україні запроваджують Державну інформаційну систему координації евакуації
Уряд запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам з ТОТ і прифронтових територій.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.
Так, в Україні упорядковують процес евакуації з прифронтових громад.
Для чого це потрібно
Буде розподілено обов'язки між відповідальними за евакуацію та створено можливості для аналізу потреби евакуйованих. Це допоможе максимально наблизити та покращити послуги, які люди отримують у транзитних центрах і місцях тимчасового проживання.
Складові процесу евакуації розподілені таким чином:
- Мінрозвитку через Координаційний штаб - загальна координація;
- Мінсоцполітики - соціальний супровід та реінтеграція на місцях у громадах;
- ДСНС - безпека, оповіщення й технічна частина евакуації;
- Місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування - заходи евакуації на місцях: організація збірних пунктів, оповіщення, реєстрація, транспортування та розміщення людей, побутова підтримка;
- Національна соціальна сервісна служба України - координація роботи мультидисциплінарних команд, які включають соціальних працівників, психологів, юристів, медиків.
"Люди, які вимушені поїхати з дому через наближення активних бойових дій, мають отримати якісну турботу і супровід. Працюємо над створенням гідних умов для цього", - наголосила Свириденко.
