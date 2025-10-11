РУС
Орбан критикует ЕС
В Венгрии собирают подписи против "военных планов" Евросоюза, - Орбан

Орбан о военных планах ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране продолжается сбор подписей против "военных планов" Евросоюза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Орбан написал на своей фейсбук-странице.

"Нас ждет жаркая осень. Европа приближается к войне. Несколько недель назад в Копенгагене презентовали военный план Брюсселя: Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена", - написал Орбан.

Он отметил, что на саммите ЕС в Дании он четко дал понять: "Мы об этом не просили".

По его словам, с тех пор против Венгрии была развернута кампания, содержащая обвинения в шпионаже, скандалы с фальшивыми новостями и юридические манипуляции.

"Мы не можем просто бездействовать! Мы должны еще раз продемонстрировать, что венгерский народ не хочет войны. Именно поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем там в каждом городе и в каждом селе, потому что сейчас нам нужны все миролюбивые венгры", - заявил Орбан.

Также позже он опубликовал несколько фотографий с рынка Пештержебет, где продолжается сбор подписей "против военных планов Брюсселя".

Орбан обвинил Европу в нежелании вести переговоры с Путиным. Мерц напомнил ему об ударах РФ по Украине

*****, так виходь з ЄС, чого ти там мучишся?
11.10.2025 19:00 Ответить
Шансы Орбана повторить судьбу Чаушеску стремительно растут...
11.10.2025 19:01 Ответить
Ну то виходь зі складу ЕС.
11.10.2025 19:01 Ответить
*****, так виходь з ЄС, чого ти там мучишся?
11.10.2025 19:00 Ответить
Він не мучиться, він у ху...ла гроші заробляє, а ЄС, в цей час кормить його країну
11.10.2025 19:16 Ответить
Просто дивно шо цей підАр вже скільки гадить в ЄС і вони це терплять.
11.10.2025 19:48 Ответить
Європа в самім серці виплекала собі виродка.
11.10.2025 19:00 Ответить
Коли вже цього уйобка переізберуть!!!
11.10.2025 19:01 Ответить
Шансы Орбана повторить судьбу Чаушеску стремительно растут...
11.10.2025 19:01 Ответить
Ну то виходь зі складу ЕС.
11.10.2025 19:01 Ответить
сколько можно этого клоуна кгбшного пиарить? шума больше чем нашего нелоха
11.10.2025 19:06 Ответить
Когось у Европі турбуе шо там збирають МУДЬЯрськи щури?
11.10.2025 19:08 Ответить
А що робити коли ху....ло за це лично йому гроші дає. Відпрацьовувати треба.
11.10.2025 19:13 Ответить
Безугла
11.10.2025 19:13 Ответить
підписи куди, в спортлото?
11.10.2025 19:15 Ответить
Угри можуть не хотіти війни, але Україна не має вибору. Для нас це питання виживання. Для ЄС та НАТО - питання військової та політичної ваги і честі як базису демократичного світу. Чорти не мають занурити планету у морок диктатури і насилля.
11.10.2025 19:17 Ответить
З такою політикою вже міг би збирати підписи про вихід з ЄС
11.10.2025 19:18 Ответить
І скажіть, що той підар орбан не проти ЄС
11.10.2025 19:20 Ответить
Він за ЄС як дійну корову, але проти ЄС як захисника справедливості та демократії, бо у цій борні доведеться взяти участь, кусаючи кацапську лапу, яка орбана годувала багато років.
11.10.2025 19:28 Ответить
Как они задолбали эти байстрюки.
11.10.2025 19:28 Ответить
У Орбана є єдиний примарний шанс утриматися при владі і він діє за старою накатаною схемою "кошмарити населення". Щоб населення настільки боялося війни, що не звертало увагу на корупцію, і низький рівень життя, відносно інших країн Євросоюзу. Подивіться його стрічку у фейсбуці, там все чітко спрямовано на залякування людей.
11.10.2025 19:37 Ответить
Ну так и во 2МВ они были пособниками нацистов. Сейчас пособники рашистов
11.10.2025 19:43 Ответить
 
 