В Венгрии собирают подписи против "военных планов" Евросоюза, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране продолжается сбор подписей против "военных планов" Евросоюза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Орбан написал на своей фейсбук-странице.

"Нас ждет жаркая осень. Европа приближается к войне. Несколько недель назад в Копенгагене презентовали военный план Брюсселя: Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена", - написал Орбан.

Он отметил, что на саммите ЕС в Дании он четко дал понять: "Мы об этом не просили".

По его словам, с тех пор против Венгрии была развернута кампания, содержащая обвинения в шпионаже, скандалы с фальшивыми новостями и юридические манипуляции.

"Мы не можем просто бездействовать! Мы должны еще раз продемонстрировать, что венгерский народ не хочет войны. Именно поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем там в каждом городе и в каждом селе, потому что сейчас нам нужны все миролюбивые венгры", - заявил Орбан.

Также позже он опубликовал несколько фотографий с рынка Пештержебет, где продолжается сбор подписей "против военных планов Брюсселя".

