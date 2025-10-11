В Угорщині збирають підписи проти "військових планів" Євросоюзу, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у країні триває збір підписів проти "військових планів" Євросоюзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Орбан написав на своїй фейсбук-сторінці.

"На нас чекає спекотна осінь. Європа наближається до війни. Кілька тижнів тому в Копенгагені презентували військовий план Брюсселя: Європа платить, українці воюють, а Росія буде виснажена", - написав Орбан.

Він зауважив, що на саміті ЄС у Данії він чітко дав зрозуміти: "ми про це не просили".

За його словами, відтоді проти Угорщини була розгорнута кампанія, що містить звинувачення у шпигунстві, скандали з фальшивими фальшивими новинами і юридичні маніпуляції.

"Ми не можемо просто бездіяти! Ми повинні ще раз продемонструвати, що угорський народ не хоче війни. Саме тому сьогодні ми починаємо збір підписів проти військових планів Брюсселя. Ми будемо там у кожному місті і в кожному селі, тому що зараз нам потрібні всі миролюбні угорці", - заявив Орбан.

Також пізніше він опублікував кілька світлин з ринку Пештержебет, де триває збір підписів "проти воєнних планів Брюсселя".

