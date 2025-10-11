УКР
Новини Орбан критикує ЄС
1 169 17

В Угорщині збирають підписи проти "військових планів" Євросоюзу, - Орбан

Орбан про військові плани ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у країні триває збір підписів проти "військових планів" Євросоюзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Орбан написав на своїй фейсбук-сторінці.

"На нас чекає спекотна осінь. Європа наближається до війни. Кілька тижнів тому в Копенгагені презентували військовий план Брюсселя: Європа платить, українці воюють, а Росія буде виснажена", - написав Орбан.

Він зауважив, що на саміті ЄС у Данії він чітко дав зрозуміти: "ми про це не просили".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, відтоді проти Угорщини була розгорнута кампанія, що містить звинувачення у шпигунстві, скандали з фальшивими фальшивими новинами і юридичні маніпуляції.

"Ми не можемо просто бездіяти! Ми повинні ще раз продемонструвати, що угорський народ не хоче війни. Саме тому сьогодні ми починаємо збір підписів проти військових планів Брюсселя. Ми будемо там у кожному місті і в кожному селі, тому що зараз нам потрібні всі миролюбні угорці", - заявив Орбан.

Також пізніше він опублікував кілька світлин з ринку Пештержебет, де триває збір підписів "проти воєнних планів Брюсселя".

Орбан звинуватив Європу в небажанні вести переговори з Путіним. Мерц нагадав йому про удари РФ по Україні

Орбан про військові плани ЄС

Автор: 

Угорщина (2533) Євросоюз (14296) Орбан Віктор (662)
Топ коментарі
+4
*****, так виходь з ЄС, чого ти там мучишся?
показати весь коментар
11.10.2025 19:00
+2
Шансы Орбана повторить судьбу Чаушеску стремительно растут...
показати весь коментар
11.10.2025 19:01
+2
Ну то виходь зі складу ЕС.
показати весь коментар
11.10.2025 19:01
*****, так виходь з ЄС, чого ти там мучишся?
показати весь коментар
11.10.2025 19:00
Він не мучиться, він у ху...ла гроші заробляє, а ЄС, в цей час кормить його країну
показати весь коментар
11.10.2025 19:16
Європа в самім серці виплекала собі виродка.
показати весь коментар
11.10.2025 19:00
Коли вже цього уйобка переізберуть!!!
показати весь коментар
11.10.2025 19:01
Шансы Орбана повторить судьбу Чаушеску стремительно растут...
показати весь коментар
11.10.2025 19:01
Ну то виходь зі складу ЕС.
показати весь коментар
11.10.2025 19:01
сколько можно этого клоуна кгбшного пиарить? шума больше чем нашего нелоха
показати весь коментар
11.10.2025 19:06
Когось у Европі турбуе шо там збирають МУДЬЯрськи щури?
показати весь коментар
11.10.2025 19:08
А що робити коли ху....ло за це лично йому гроші дає. Відпрацьовувати треба.
показати весь коментар
11.10.2025 19:13
Безугла
показати весь коментар
11.10.2025 19:13
підписи куди, в спортлото?
показати весь коментар
11.10.2025 19:15
Угри можуть не хотіти війни, але Україна не має вибору. Для нас це питання виживання. Для ЄС та НАТО - питання військової та політичної ваги і честі як базису демократичного світу. Чорти не мають занурити планету у морок диктатури і насилля.
показати весь коментар
11.10.2025 19:17
З такою політикою вже міг би збирати підписи про вихід з ЄС
показати весь коментар
11.10.2025 19:18
І скажіть, що той підар орбан не проти ЄС
показати весь коментар
11.10.2025 19:20
Він за ЄС як дійну корову, але проти ЄС як захисника справедливості та демократії, бо у цій борні доведеться взяти участь, кусаючи кацапську лапу, яка орбана годувала багато років.
показати весь коментар
11.10.2025 19:28
Как они задолбали эти байстрюки.
показати весь коментар
11.10.2025 19:28
У Орбана є єдиний примарний шанс утриматися при владі і він діє за старою накатаною схемою "кошмарити населення". Щоб населення настільки боялося війни, що не звертало увагу на корупцію, і низький рівень життя, відносно інших країн Євросоюзу. Подивіться його стрічку у фейсбуці, там все чітко спрямовано на залякування людей.
показати весь коментар
11.10.2025 19:37
 
 