Орбан звинуватив Європу в небажанні вести переговори з Путіним. Мерц нагадав йому про удари РФ по Україні

Мерц розповів про нещодавню суперечку із Орбаном

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів про нещодавню суперечку з угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Він наголосив, що диктатор Путін прагне "перевернути політичний порядок Європи з ніг на голову".

"Саме тому ми підтримуємо Україну", - додав Мерц.

Читайте: Німеччина може впровадити обов’язкову військову службу, - Мерц

Канцлер також відповів на питання, чи думав він про те, щоб зателефонувати Путіну:

"Я, звісно, думаю про це. Я просто бачу, що зараз будь-яка спроба поговорити з ним закінчується ще жорсткішими нападами на Україну".

За словами Мерца, минулого тижня він мав досить гостру суперечку з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Копенгагені.

"Він звинуватив нас у тому, що ми не хочемо вести переговори", - пояснив канцлер.

На такий закид Мерц відповів Орбану, що той торік у липні, коли Угорщина головувала у Раді ЄС, був у Києві, а потім у Москві.

"І відповіддю Путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти", - підсумував він.

Угорщина (2527) Німеччина (7766) путін володимир (24885) Орбан Віктор (656) Мерц Фрідріх (255)
