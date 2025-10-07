Орбан звинуватив Європу в небажанні вести переговори з Путіним. Мерц нагадав йому про удари РФ по Україні
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів про нещодавню суперечку з угорським прем'єром Віктором Орбаном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Він наголосив, що диктатор Путін прагне "перевернути політичний порядок Європи з ніг на голову".
"Саме тому ми підтримуємо Україну", - додав Мерц.
Канцлер також відповів на питання, чи думав він про те, щоб зателефонувати Путіну:
"Я, звісно, думаю про це. Я просто бачу, що зараз будь-яка спроба поговорити з ним закінчується ще жорсткішими нападами на Україну".
За словами Мерца, минулого тижня він мав досить гостру суперечку з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Копенгагені.
"Він звинуватив нас у тому, що ми не хочемо вести переговори", - пояснив канцлер.
На такий закид Мерц відповів Орбану, що той торік у липні, коли Угорщина головувала у Раді ЄС, був у Києві, а потім у Москві.
"І відповіддю Путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Претензії Угрів до сусідніх країн в %% до їх території. А до Фіцо у них вимога на 10,7% Словакії.