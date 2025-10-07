Орбан обвинил Европу в нежелании вести переговоры с Путиным: Мерц напомнил ему об ударах РФ по Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о недавнем споре с венгерским премьером Виктором Орбаном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Он подчеркнул, что диктатор Путин стремится "перевернуть политический порядок Европы с ног на голову".
"Именно поэтому мы поддерживаем Украину", - добавил Мерц.
Канцлер также ответил на вопрос, думал ли он о том, чтобы позвонить Путину:
"Я, конечно, думаю об этом. Я просто вижу, что сейчас любая попытка поговорить с ним заканчивается еще более жесткими нападениями на Украину".
По словам Мерца, на прошлой неделе он имел довольно острый спор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Копенгагене.
"Он обвинил нас в том, что мы не хотим вести переговоры", - пояснил канцлер.
На такой упрек Мерц ответил Орбану, что тот в прошлом году в июле, когда Венгрия председательствовала в Совете ЕС, был в Киеве, а затем в Москве.
"И ответом Путина была бомбардировка детской больницы в Киеве. И это не тот путь, которым я хочу идти", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Претензії Угрів до сусідніх країн в %% до їх території. А до Фіцо у них вимога на 10,7% Словакії.