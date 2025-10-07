РУС
Орбан обвинил Европу в нежелании вести переговоры с Путиным: Мерц напомнил ему об ударах РФ по Украине

Мерц рассказал о недавнем споре с Орбаном

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о недавнем споре с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Он подчеркнул, что диктатор Путин стремится "перевернуть политический порядок Европы с ног на голову".

"Именно поэтому мы поддерживаем Украину", - добавил Мерц.

Канцлер также ответил на вопрос, думал ли он о том, чтобы позвонить Путину:

"Я, конечно, думаю об этом. Я просто вижу, что сейчас любая попытка поговорить с ним заканчивается еще более жесткими нападениями на Украину".

По словам Мерца, на прошлой неделе он имел довольно острый спор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Копенгагене.

"Он обвинил нас в том, что мы не хотим вести переговоры", - пояснил канцлер.

На такой упрек Мерц ответил Орбану, что тот в прошлом году в июле, когда Венгрия председательствовала в Совете ЕС, был в Киеве, а затем в Москве.

"И ответом Путина была бомбардировка детской больницы в Киеве. И это не тот путь, которым я хочу идти", - подытожил он.

+12
Угорська срака ***** бздить на всіх кутках без перестанку. Видно у ***** справи погані.
показать весь комментарий
07.10.2025 09:21 Ответить
+9
Ці балачки без кінця і краю - скоро Бабіш до них приєднається
показать весь комментарий
07.10.2025 09:16 Ответить
+5
он просто проводник интересов пуйла в ЕС (вместе с другими европейскими кремлевскими агентами влияния, типа фицо ). Своего рода неофициальный канал связи между ЕС и кремлем.
показать весь комментарий
07.10.2025 09:26 Ответить
Ці балачки без кінця і краю - скоро Бабіш до них приєднається
показать весь комментарий
07.10.2025 09:16 Ответить
Угорська срака ***** бздить на всіх кутках без перестанку. Видно у ***** справи погані.
показать весь комментарий
07.10.2025 09:21 Ответить
он просто проводник интересов пуйла в ЕС (вместе с другими европейскими кремлевскими агентами влияния, типа фицо ). Своего рода неофициальный канал связи между ЕС и кремлем.
показать весь комментарий
07.10.2025 09:26 Ответить
Зате в нас прекрасені, фламіндічі летять, будєм всєх бамбіть
показать весь комментарий
07.10.2025 09:27 Ответить
У нас це в ху....лостані. Або така команда поступила.
показать весь комментарий
07.10.2025 10:12 Ответить

Претензії Угрів до сусідніх країн в %% до їх території. А до Фіцо у них вимога на 10,7% Словакії.
показать весь комментарий
07.10.2025 09:29 Ответить
Вітя - це балакуча дупа *****. Це теж саме , якби сам ***** сиділо у ЄС та розповідало про печенігів.
показать весь комментарий
07.10.2025 09:29 Ответить
Так ***** ж само відмовилось від переговорів. Зате знову всі жаби *********** завили про переговори. Хочуть щоб Україна сама приповзла просити про переговори на любих умовах. Видно у ***** пригоріло добре коли Україна почала виносити НПЗ і енергетику. Це потрібно було робити з самого початку війни
показать весь комментарий
07.10.2025 09:47 Ответить
Орбанутий за гроші від ху...ла і рідної країни не пошкодує.
показать весь комментарий
07.10.2025 10:14 Ответить
У нього РІДНІ ТІЛЬКИ ГРОШІ. Багато грошей.
показать весь комментарий
07.10.2025 10:35 Ответить
Орбан це клінічний ідіот в політиці. Угорщина абсолютно зацікавлена не мати кордону з *********** щоб не стати черговою жертвою агресії. Для них краще щоб Україна була між ними і кацапами. І тому угорцям необхідно не хабарі від ***** брати, а дбати про себе та власну безпеку допомагаючи Україні вистояти і перемогти.
показать весь комментарий
07.10.2025 10:36 Ответить
 
 