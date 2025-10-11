Взрывы прогремели в российском Белгороде: под атакой оказалась ТЭЦ, исчезло уличное освещение. ВИДЕО

Вечером субботы, 11 октября, в российском Белгороде прогремели взрывы. Под атакой, вероятно, оказалась местная теплоэлектроцентраль "Луч".

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Местные соцсети сообщают о ракетном ударе по ТЭЦ "Луч" в Белгороде. Сообщается также, что почти во всем городе исчезло уличное освещение.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, которой якобы удалось сбить ракеты.

По его словам, "вследствие падения осколков в Белгороде загорелся мусор".

Позже российский чиновник добавил, что после обстрела "возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии".

