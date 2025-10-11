5 170 45
Взрывы прогремели в российском Белгороде: под атакой оказалась ТЭЦ, исчезло уличное освещение. ВИДЕО
Вечером субботы, 11 октября, в российском Белгороде прогремели взрывы. Под атакой, вероятно, оказалась местная теплоэлектроцентраль "Луч".
Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Местные соцсети сообщают о ракетном ударе по ТЭЦ "Луч" в Белгороде. Сообщается также, что почти во всем городе исчезло уличное освещение.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, которой якобы удалось сбить ракеты.
По его словам, "вследствие падения осколков в Белгороде загорелся мусор".
Позже российский чиновник добавил, что после обстрела "возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии".
Топ комментарии
+22 Alex Rozhenko #597231
показать весь комментарий11.10.2025 21:06 Ответить Ссылка
+20 Обліковий Запис #597212
показать весь комментарий11.10.2025 21:01 Ответить Ссылка
+17 Luka Lukich #363772
показать весь комментарий11.10.2025 21:04 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Воно явно відповідає пАтужності заяв зеленського!