5 170 45

Взрывы прогремели в российском Белгороде: под атакой оказалась ТЭЦ, исчезло уличное освещение. ВИДЕО

Вечером субботы, 11 октября, в российском Белгороде прогремели взрывы. Под атакой, вероятно, оказалась местная теплоэлектроцентраль "Луч".

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Местные соцсети сообщают о ракетном ударе по ТЭЦ "Луч" в Белгороде. Сообщается также, что почти во всем городе исчезло уличное освещение.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, которой якобы удалось сбить ракеты.

По его словам, "вследствие падения осколков в Белгороде загорелся мусор".

Позже российский чиновник добавил, что после обстрела "возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии".

Автор: 

Топ комментарии
+22
Замість анонсованого блекауту в Москві - потужна відповідь у стилі "кацапка засняла сирени і звуки вибухів у Белгороді", це було очікувано.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:06 Ответить
+20
Можна хоч всю Рашу занурити в темряву - пофігу , бо кремль цікавить лише Москвабад , а він все одно не постраждає
показать весь комментарий
11.10.2025 21:01 Ответить
+17
Білгород - це добре, але хотілося б маскву та лєнінабад раком поставити. Проте при зелених брехливих крадіях це буде важко.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Немає чим достати до мацкви, лише балаболістичні ракети Зеленського, але там бойова частина лише хохіт на болотах підіймає.
показать весь комментарий
11.10.2025 22:26 Ответить
Трампон немножько пошаліть разрешил
показать весь комментарий
11.10.2025 21:02 Ответить
файно, а мацква коли буде? хочу, щоб мільйони москалів мерзли в темряві і без води
показать весь комментарий
11.10.2025 21:03 Ответить
Ви вже віршами заговорили)))) і без газу щоб мерзли!
показать весь комментарий
11.10.2025 21:10 Ответить
не буде ніякої Москви. якась домовленість
показать весь комментарий
11.10.2025 21:06 Ответить
Якась дивна домовленість, коли половину Києва вирубають на добу за одну атаку, а Москву атакувати ніззя.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:07 Ответить
якась домовленiсть - це квалiфiкуется як держ зрада!
показать весь комментарий
11.10.2025 21:21 Ответить
нема ніякої зради . Срутін не хоче щоб Україна била по Москві в обмін на те що він не буде бити по мостам через річку Дніпро
показать весь комментарий
11.10.2025 21:37 Ответить
Що? В Кременчуці по мосту лупонули.
показать весь комментарий
11.10.2025 22:31 Ответить
І він непроїзний? Якби треба було знищити то був концентрований удар а таких не було.
показать весь комментарий
11.10.2025 22:44 Ответить
Так, мости - це життя і оборона Лівобережної України, зрозуміло що є якась угода.
показать весь комментарий
11.10.2025 22:41 Ответить
Не сци заздалегідь - карму зіпсуєш.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:26 Ответить
Потому что Зеленский бьет туда, куда ему с Ермаком Путин разрешает. Для пропаганды идиотской, чтобы марионеток фсбшных не погнали нахер с типа исполняющих обязанности власти.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:20 Ответить
Бєлгарад ми с табой! Дєржись роднєнькій! Пабєда уже блізка!
показать весь комментарий
11.10.2025 21:07 Ответить
Двіжуха ПляТь?
показать весь комментарий
11.10.2025 21:07 Ответить
А мені нравится як воно не горить.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:15 Ответить

показать весь комментарий
11.10.2025 21:31 Ответить
Прощітадся но гдє
показать весь комментарий
11.10.2025 21:58 Ответить
аж ((((
показать весь комментарий
11.10.2025 21:17 Ответить
Кому какое дело до Белгорода. Где удары по ТЭС Москвы? Все, что не Москва - это не чувствуется. Потому что Москва - это метрополия, а все остальное - это колонии и рабы. Или вали нахер Зеленский и твое шобло идиотское. Уже достали всех!!!
показать весь комментарий
11.10.2025 21:18 Ответить
100% вірно, смерть москві
показать весь комментарий
11.10.2025 21:25 Ответить
Особливо підкреслює "зникнення світла" перше відео!
Воно явно відповідає пАтужності заяв зеленського!
показать весь комментарий
11.10.2025 21:19 Ответить
Кацапів мабуть попередили - ви ж дивіться, не матюкайтеся, це ж в самій Україні дивитися будуть!
показать весь комментарий
11.10.2025 21:25 Ответить
Какие непуганые, надо исправлять
показать весь комментарий
11.10.2025 21:29 Ответить
Белгород пора переименовать в Темногород ...
показать весь комментарий
11.10.2025 21:31 Ответить
Історично українські території, до речі.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:35 Ответить
Мигающие фонари это... наноблекаут.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:42 Ответить
Читаю коментарі і гірко сміюся. Які удари по Москві? Щоб ефективно прорвати ППО кацапської столиці знадобиться одночасний запуск сотні крилатих і балістичних ракет, щоб перевантажити канальність ЗРК московитів. Чи є в нас зараз сотня крилатих і балістичних ракет, що дістануть Москви? Однозначно не має. Чи з'являться вони в найближчому майбутньому (півроку - рік)? Скоріше всього що ні. Наші далекобійні дрони на данному етапі не можуть прорвати ППО Москви, хоча намагаються кожні два три дні. Дуже велика щільність ЗРК. Можливо одночасний запуск 500-700 БПЛА з одного вектора зміг би здійснити прорив, але в нас поки що (я сподіваюсь) не має такої можливості: замало навчених операторів дронів, пускових установок або майданчиків для запуску, та й дрони недешеві. Тому потрібно концентруватися на їхній нафтогазовій промисловості. Вибивати НПЗ, інфраструктуру нафто і газопроводів, портові термінали. Робити це зараз, бо через півроку в нас такої можливості вже може не бути. Вже зараз кацапи активно розвивають власні дрони-перехоплювачі, запускають ресурси легкомоторної авіації. Тому дуже скоро ефективність наших дронів може впасти з 5-10 відсотків до 1-2. Тобто із сотні дронів до цілі долітатиме один-два, а будуть атаки де кацапи все збиватимуть. До помсти треба підходити з холодною головою
показать весь комментарий
11.10.2025 21:45 Ответить
Не переоцінюйте кацапів.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:50 Ответить
И в догон добавлю. Всякое массовое наступление, обстрел только тогда достигнет цели, если как минимум ещё раз повторить через сутки и конечно же иметь ещё раз столько же запаса, что бы ответить но уже в третий раз! Тогда результат стратегический. А лупить по нпз в башкирии, когда кацапня в сутки 2-4 населённых пункта захватывает с мая начиная и проходит пусть на 3-5 км вперёд---это идиотизм. В волгограде самолёты не взлетали в рейс почти сутки---ну и что?!
показать весь комментарий
11.10.2025 22:02 Ответить
Про достаточно количество ракет и дронов что бы иметь возможность отвечать симметрично (ну хотя бы наполовину), это вы верно подметили, иначе толку будет мало и это лишь облегчит задачу кремлю по оправданию продолжения войны и доп-мобилизацию. Вт если бы Трамп дал сотни Томогвавок да Германия скальпов... мечты-мечты. А вот быть НПЗ как раз не идиотизм, не требует больших ресурсов а эффект значительный.
показать весь комментарий
11.10.2025 22:14 Ответить
Дело в том что нпз и нефтебаз огромное количество. И есть на многих предприятиях больших свои. Плюс кацапня имеет своё сырьё---нефть и газ. И конечно есть бензоколонка по кличке Белоруссия со своим председателем радгоспу. Не перебьём при всём желании всё это. А вот ближние к фронту лупить логично. Тем более локацию мы знаем их отлично. Да и они про наше так же. А радоваться что где то аэропорты были закрыты на вылет и прилёт пол суток---ну и что?!
показать весь комментарий
11.10.2025 22:22 Ответить
На рф 30 крупных НПЗ, мелкие не в счет, их мощности наверно даже совокупно не тянут на несколько крупных. Из 30 периодически выбивается на пару месяцев до половины, пусть и не полностью. Понятно что все НПЗ скорее всего не выбьем имеющимися на данный момент средствами, понятно будут закупать бензин, но сейчас такой задачи и нет, есть война на истощение, где в ход идет все что наносит урон врагу, и удары по НПЗ как уже писал, дают значительный экономических урон при относительно небольших затратах.
показать весь комментарий
11.10.2025 22:39 Ответить
А за 4 роки скопіювати шахед і тепер запускати тисячі на Маскву, щоб перевантажити ППО - зеленій ******* віра заважала?
показать весь комментарий
11.10.2025 22:38 Ответить
Білгород засновано у https://uk.wikipedia.org/wiki/XVI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XVI столітті , як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F фортеця на історичній території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Слобідської України.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:45 Ответить
Ого. Цілі фонарі на вулиці погасили. Це срака собача а не відповідь тому що рашисти зробили в Київі і інших українських містах мільйонниках.
показать весь комментарий
11.10.2025 21:47 Ответить
А як за рокети?
показать весь комментарий
11.10.2025 21:51 Ответить
Недовго вже чекати того дня, коли тисячі "фламіндічів" за наказом світлосяйного лідора ********** серед ночі стартують одночасно з пускових установок по всій Україні і згідно освітлюючого їхній шлях найвеличнішого дороговказу нанесуть потужно-незламний удар в саме серце кацапстану! Як тільки в жОПу підвезуть свіжий груз чудодійного порошку з Колумбії, так все одразу й станеться!
показать весь комментарий
11.10.2025 22:14 Ответить
Ну що , кацапчики , весело без світла жити ?
показать весь комментарий
11.10.2025 22:17 Ответить
Серйозно? І це відповідь за удар по Києву? Всратий Блєдгород? А де анонсований блекаут у Масквє?
показать весь комментарий
11.10.2025 22:36 Ответить
 
 