Ракета российского комплекса ПВО за мгновение до попадания в многоэтажку на Белгородщине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой ракета попадает в многоэтажку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что многоэтажка расположена в российском Белгородской области РФ, а ракета стартовала из комплекса ПВО армии РФ.

я люблю бєлгародскає пво...
08.10.2025 10:29 Ответить
Єта хражданская вайна.
08.10.2025 10:35 Ответить
Прицільно кацапи вдарили по кацапах. Але ті, що постраждали будуть звинувачувати Україну, їм так скажуть по телевізору.
08.10.2025 10:29 Ответить
Ракета наче й не маленька а будинку хоть би ***! - тільки обтріпався
08.10.2025 10:28 Ответить
Пацирь скоріш за все. Ракета не дуже велика.
08.10.2025 10:33 Ответить
Ракета скоріше за все кінетичної дії.
08.10.2025 10:37 Ответить
Може павтарить?
08.10.2025 10:55 Ответить
а тобі не насрати кого вони там будуть звинувачувати?
08.10.2025 11:33 Ответить
Всє цєлі паражєни.. Какашенкаф ні врьот.)
08.10.2025 10:30 Ответить
"Двіжуха"
08.10.2025 10:35 Ответить
"Суета"!
08.10.2025 10:50 Ответить
вайна з марсіанами - похоже на челябінський метеоріт
двіжуха! гойда!
08.10.2025 11:34 Ответить
Подьём!
08.10.2025 10:38 Ответить
Бєлгарад, спiш? 😅
08.10.2025 10:40 Ответить
"воронежия завжди воювала з остбєлгородчиєй" (С) )
08.10.2025 10:47 Ответить
Мабуть ракета дезертир, побоялася летіти на фронт. Навіть у неї мізків більше та і приклад хороший подає
08.10.2025 10:47 Ответить
Смієтесь? А в нас такого не було? Є відео де наша ППО збиває ракету і вона падає прямо на будинок , підʼїзда нема , більше десятка вбитих і купа постраждалих.Є коли наша ракета ППО попадає в будинок. А ви смієтесь над кртворукістю кацапів. Є випадки коли наші кулі протишахедного ППО попадають в будинки , навіть недавно поранений такою кулею помер. У дзеркало подивіться. Я не виправдовую кацапів , в усіх цих випадках саме вони винні , бо вони розвʼязали війну , але треба дивитись правді у вічі , у нас теж є такі випадки і не мало. Але все це з нашого боку замість того щоб приймати рішення і зменшувати їх кількість замовчуються , а кацапські просто аж рекламуються. Гидко все це чути і бачити. Брехня вбиває , саме брехня зробила кацапів кацапами , а ми йдемо їх стежкою і активно наздоганяємо , перетворюючись на них. Смійся далі , дурна біомаса , що не має мозку подумати і проаналізувати події.
08.10.2025 11:02 Ответить
Яка брехня, дебіле? Шо ти верзеш? Попадання кацапської ракети по кацапам - не брехня. Гидко бачити? Може ти кацап?
показать весь комментарий
Эх, жаль у кацапов слабенький заряд в тех ракетах надо бы добавить Томагавком...
показать весь комментарий
Краще-б витратили ракету на нафтобазу або на електропідстанцію .
показать весь комментарий
Ну вам вже як мед, то "паловніком"
показать весь комментарий
Угу, світ як світився у вікні так і після вибуху світиться, для кого і навіщо робили цей відосік?
показать весь комментарий
Расія прєслєдуєт только мирниє целі
показать весь комментарий
