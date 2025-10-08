Ракета российского комплекса ПВО за мгновение до попадания в многоэтажку на Белгородщине. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой ракета попадает в многоэтажку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что многоэтажка расположена в российском Белгородской области РФ, а ракета стартовала из комплекса ПВО армии РФ.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Белгороде взрывы и пожары после ракетной атаки - город без света. ВИДЕО
Топ комментарии
+14 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий08.10.2025 10:29 Ответить Ссылка
+9 MausMike
показать весь комментарий08.10.2025 10:35 Ответить Ссылка
+6 Поділля16
показать весь комментарий08.10.2025 10:29 Ответить Ссылка
двіжуха! гойда!