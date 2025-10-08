Ракета российского комплекса ПВО за мгновение до попадания в многоэтажку на Белгородщине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой ракета попадает в многоэтажку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что многоэтажка расположена в российском Белгородской области РФ, а ракета стартовала из комплекса ПВО армии РФ.

