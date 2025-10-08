Ракета російського комплексу ППО за мить до влучання у багатоповерхівку на Бєлгородщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому ракета влучає у багатоповерхівку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що багатоповерхівка розташована у Бєлгородській області РФ, а ракета стартувала із комплексу ППО армії РФ.

