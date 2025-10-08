Ракета російського комплексу ППО за мить до влучання у багатоповерхівку на Бєлгородщині. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому ракета влучає у багатоповерхівку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що багатоповерхівка розташована у Бєлгородській області РФ, а ракета стартувала із комплексу ППО армії РФ.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Бєлгороді вибухи та пожежі після ракетної атаки - місто без світла. ВIДЕО
двіжуха! гойда!
"Все равно, Адін нароТ! Подумал пілот ВКС РФ нажимая кнопку "сброс" над Белгородом.
Немає в світі досконалості...