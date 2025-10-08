УКР
Ракета російського комплексу ППО за мить до влучання у багатоповерхівку на Бєлгородщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому ракета  влучає у багатоповерхівку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що багатоповерхівка розташована у Бєлгородській області РФ, а ракета стартувала із комплексу ППО армії РФ.

я люблю бєлгародскає пво...
08.10.2025 10:29
Єта хражданская вайна.
08.10.2025 10:35
Прицільно кацапи вдарили по кацапах. Але ті, що постраждали будуть звинувачувати Україну, їм так скажуть по телевізору.
08.10.2025 10:29
Ракета наче й не маленька а будинку хоть би ***! - тільки обтріпався
08.10.2025 10:28
Пацирь скоріш за все. Ракета не дуже велика.
08.10.2025 10:33
Ракета скоріше за все кінетичної дії.
08.10.2025 10:37
Може павтарить?
08.10.2025 10:55
а тобі не насрати кого вони там будуть звинувачувати?
08.10.2025 11:33
Всє цєлі паражєни.. Какашенкаф ні врьот.)
08.10.2025 10:30
"Двіжуха"
08.10.2025 10:35
"Суета"!
08.10.2025 10:50
вайна з марсіанами - похоже на челябінський метеоріт
двіжуха! гойда!
двіжуха! гойда!
08.10.2025 11:34
Нагадало!
"Все равно, Адін нароТ! Подумал пілот ВКС РФ нажимая кнопку "сброс" над Белгородом.
08.10.2025 12:21
Подьём!
08.10.2025 10:38
Бєлгарад, спiш? 😅
08.10.2025 10:40
"воронежия завжди воювала з остбєлгородчиєй" (С) )
08.10.2025 10:47
Мабуть ракета дезертир, побоялася летіти на фронт. Навіть у неї мізків більше та і приклад хороший подає
08.10.2025 10:47
Яка брехня, дебіле? Шо ти верзеш? Попадання кацапської ракети по кацапам - не брехня. Гидко бачити? Може ти кацап?
08.10.2025 11:15
Схоже на ждуна.
08.10.2025 12:12
Эх, жаль у кацапов слабенький заряд в тех ракетах надо бы добавить Томагавком...
08.10.2025 11:06
Краще-б витратили ракету на нафтобазу або на електропідстанцію .
08.10.2025 11:11
Ну вам вже як мед, то "паловніком"
08.10.2025 11:18
А чого б то йому не світити?
08.10.2025 11:45
Просто кацапське "свет як светился" транслейт переклав як "світ як світився", а не "світло як світилося".
Немає в світі досконалості...
Немає в світі досконалості...
08.10.2025 12:23
Расія прєслєдуєт только мирниє целі
08.10.2025 11:39
"На його місці мав бути я" (с) Варонєж
08.10.2025 11:43
Це бойова ракета , а не ППО.
08.10.2025 12:06
То шоб не скучали
08.10.2025 12:37
 
 