У Бєлгороді вибухи та пожежі після ракетної атаки - місто без світла. ВIДЕО
Російський Бєлгород у ніч на 7 жовтня атакували ракети. Про це повідомляє Exilenova+.
У пабліках пишуть, що на фоні ракетної небезпеки у місті пролунали потужні вибухи, інформує Цензор.НЕТ.
Також у телеграм-каналах поширюється інформація, що по місту, ймовірно, прилетіли ракети HIMARS.
Після вибухів у Бєлгороді розгорілися пожежі та зникло світло.
Раніше ми писали, що дрони атакували НПЗ в російській Тюмені. На опублікованих у мережі кадрах можна побачити руйнування на території місцевого НПЗ.
Та все ж буде немитим наука!!
-------------------------------------------------------
Ніколи не мав схильності до злорадства, але подивився в навушниках відео - мов пісню послухав! Капець, блін, довбані кацапи, на кого ви мене перетворили?