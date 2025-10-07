У Бєлгороді вибухи та пожежі після ракетної атаки - місто без світла. ВIДЕО

Російський Бєлгород у ніч на 7 жовтня атакували ракети. Про це повідомляє Exilenova+.

У пабліках пишуть, що на фоні ракетної небезпеки у місті пролунали потужні вибухи, інформує Цензор.НЕТ.

Також у телеграм-каналах поширюється інформація, що по місту, ймовірно, прилетіли ракети HIMARS.

Після вибухів у Бєлгороді розгорілися пожежі та зникло світло.

Раніше ми писали, що дрони атакували НПЗ в російській Тюмені. На опублікованих у мережі кадрах можна побачити руйнування на території місцевого НПЗ.