У Бєлгороді вибухи та пожежі після ракетної атаки - місто без світла. ВIДЕО

Російський Бєлгород у ніч на 7 жовтня атакували ракети. Про це повідомляє Exilenova+.

У пабліках пишуть, що на фоні ракетної небезпеки у місті пролунали потужні вибухи, інформує Цензор.НЕТ.

Також у телеграм-каналах поширюється інформація, що по місту, ймовірно, прилетіли ракети HIMARS.

Після вибухів у Бєлгороді розгорілися пожежі та зникло світло.

Раніше ми писали, що дрони атакували НПЗ в російській Тюмені. На опублікованих у мережі кадрах можна побачити руйнування на території місцевого НПЗ.

росія (68224) атака (592) Бєлгород (525) HIMARS (320)
В Харкові те саме(((
07.10.2025 00:28 Відповісти
яка прикра несподіванка. але ми за мир.
07.10.2025 00:28 Відповісти
А де ж Фламіндіч на 3000 ?)))
Та все ж буде немитим наука!!
07.10.2025 00:36 Відповісти
це і є фламінги під прикриттям
07.10.2025 00:49 Відповісти
І це ми ще не починали.
07.10.2025 00:40 Відповісти
Это не мы! Это Белгород и Брянсск между собой гражданскую войну устроили!
07.10.2025 01:09 Відповісти
Никогда не имел склонности к злорадству, но посмотрел в наушниках видео - как песню полушал! Капец, блин, долбанные кацапы, в кого вы меня превратили?
-------------------------------------------------------
Ніколи не мав схильності до злорадства, але подивився в навушниках відео - мов пісню послухав! Капець, блін, довбані кацапи, на кого ви мене перетворили?
07.10.2025 01:13 Відповісти
П***уй на Белгород. А вот наш Харьков горит. Пока за Харьков не будет гореть таких пять белгородов, Путин будет продолжать войну
07.10.2025 01:13 Відповісти
Кацапы, что не смеётесь? Не смешно? Это кацапстан!!!
07.10.2025 01:16 Відповісти
Я на відео бачу що елетрика є.
07.10.2025 01:34 Відповісти
 
 