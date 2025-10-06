УКР
Дрони атакували НПЗ в російській Тюмені: пролунали вибухи, є руйнування. ВІДЕО+ФОТО

У понеділок, 6 жовтня, Тюменський НПЗ, що в Росії, атакували дрони. Зафіксовано пошкодження об'єкта.

Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Влада Тюменської області РФ заявила про "знешкодження" трьох дронів на території підприємства. Там кажуть, що нібито не допустили вибухів і пожежі.

Обережно, на відео нецензурна лексика!

Водночас місцеві телеграм-канали поширюють відеокадри, на яких до місця інциденту їде велика кількість автомобілів пожежної служби. А на опублікованих у мережі кадрах можна побачити руйнування на території НПЗ.

нпз
Фото: соцмережі

Жителі Тюмені також повідомляли про два вибухи.

Читайте також: НПЗ у Ленінградській області РФ зупинив найбільшу установку після атаки українських дронів, - Reuters

Автор: 

НПЗ (731) атака (592) дрони (5907)
Топ коментарі
+13
Критичні руйнування, не інакше туди влучило 3 фламінго по 1000 кг вибухівки кожне.
06.10.2025 20:54 Відповісти
+10
Двіжуха, ка і хотів )(уйло.
06.10.2025 20:38 Відповісти
+7
Тюмень - це вже за Уралом - наші руки стають довшими
06.10.2025 20:40 Відповісти
"СУЕТА"...
06.10.2025 21:08 Відповісти
не варто відкидати версії про татарських повстанців, які із вкрадених в Алабуга складових по ночах в гаражах складають дрони і обстрілюють по периметру кордони суверенної республіки татарстан на ближніх і дальніх підступах...тюмень, це вже дальні підступи
06.10.2025 21:21 Відповісти
щойно були UralBomber,

а тепер вже й SibireaBomber

чекаємо на ChinaBomber
невідомої країни, але зібрані виключно з китайських комплектуючих.

.
06.10.2025 22:01 Відповісти
Цікаво. Від Харкова 2100 кілометрів якщо просто летіти по прямій.
Думаю ППО там потужне.
06.10.2025 20:44 Відповісти
там взагалі ппо нема
06.10.2025 20:46 Відповісти
З великою вирогідністю, їх запускають або з территорії рф або з сусідніх країн.
06.10.2025 20:52 Відповісти
запускають або з территорії Свердловской народной республики або з Красноярской народной республики, можливо це відповідь Алтайськой народной республики
06.10.2025 21:07 Відповісти
ймовірніше з суверенної республіки татарстан...там молоді повстанці на заводі в Алабуга вже освоїли випуск дронів і тепер пуляють в різні боки
06.10.2025 21:23 Відповісти
з Казанського народного ханства або з Башкірського демократичного емірату...

.
06.10.2025 22:12 Відповісти
да, да, конечно.
с сєвєрного Казахстана.
но "мы сейчас ответим!"

.
06.10.2025 22:03 Відповісти
06.10.2025 20:50 Відповісти
Має бути величезний вогонь і дим а не побитий штфер.
06.10.2025 20:51 Відповісти
дрони летіли, скоріш за все, з мінімальною БЧ -
для демонстрації можливостей вразити кацапський нафтопром навіть у "дальокой Сибири"

Слава ЗСУ!

.
06.10.2025 22:09 Відповісти
На добраніч малята...
06.10.2025 20:56 Відповісти
пізд..ць Казахстану...
06.10.2025 20:56 Відповісти
це на адресу товаріща Сі ?

.
06.10.2025 22:14 Відповісти
Як ********* одразу, заплювали лайном по мережі, «і то не так, і тим не туди», а воно ж все зрозуміло! Благодатний вогонь з України зійшов на цілі в Тюмені, - колонії московитів!!
06.10.2025 21:01 Відповісти
"Под крылом самолёта о чем-то поет
Зелёное море тайги..."
06.10.2025 21:22 Відповісти
Це потужно чи незламно ?
06.10.2025 21:48 Відповісти
це просто класично і красиво!

ЗСУ відкоркували Сибір !
далі буде !

.
06.10.2025 22:16 Відповісти
 
 