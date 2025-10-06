Дрони атакували НПЗ в російській Тюмені: пролунали вибухи, є руйнування. ВІДЕО+ФОТО

У понеділок, 6 жовтня, Тюменський НПЗ, що в Росії, атакували дрони. Зафіксовано пошкодження об'єкта.

Влада Тюменської області РФ заявила про "знешкодження" трьох дронів на території підприємства. Там кажуть, що нібито не допустили вибухів і пожежі.

Водночас місцеві телеграм-канали поширюють відеокадри, на яких до місця інциденту їде велика кількість автомобілів пожежної служби. А на опублікованих у мережі кадрах можна побачити руйнування на території НПЗ.

Жителі Тюмені також повідомляли про два вибухи.

