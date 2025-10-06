5 246 23
Дрони атакували НПЗ в російській Тюмені: пролунали вибухи, є руйнування. ВІДЕО+ФОТО
У понеділок, 6 жовтня, Тюменський НПЗ, що в Росії, атакували дрони. Зафіксовано пошкодження об'єкта.
Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Влада Тюменської області РФ заявила про "знешкодження" трьох дронів на території підприємства. Там кажуть, що нібито не допустили вибухів і пожежі.
Обережно, на відео нецензурна лексика!
Водночас місцеві телеграм-канали поширюють відеокадри, на яких до місця інциденту їде велика кількість автомобілів пожежної служби. А на опублікованих у мережі кадрах можна побачити руйнування на території НПЗ.
Жителі Тюмені також повідомляли про два вибухи.
а тепер вже й SibireaBomber
чекаємо на ChinaBomber
невідомої країни, але зібрані виключно з китайських комплектуючих.
.
Думаю ППО там потужне.
.
с сєвєрного Казахстана.
но "мы сейчас ответим!"
.
для демонстрації можливостей вразити кацапський нафтопром навіть у "дальокой Сибири"
Слава ЗСУ!
.
.
Зелёное море тайги..."
ЗСУ відкоркували Сибір !
далі буде !
.