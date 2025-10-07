7 643 20
В Белгороде взрывы и пожары после ракетной атаки - город без света. ВИДЕО
Российский Белгород в ночь на 7 октября атаковали ракеты. Об этом сообщает Exilenova+.
В пабликах пишут, что на фоне ракетной опасности в городе прогремели мощные взрывы, информирует Цензор.НЕТ.
Также в телеграмм-каналах распространяется информация, что по городу, вероятно, прилетели ракеты HIMARS.
После взрывов в Белгороде разгорелись пожары и пропал свет.
Ранее мы писали, что дроны атаковали НПЗ в российской Тюмени. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть разрушения на территории местного НПЗ.
як каже уйло:
"больно смотреть на страдания братського народа"
.
Та все ж буде немитим наука!!
.
-------------------------------------------------------
Ніколи не мав схильності до злорадства, але подивився в навушниках відео - мов пісню послухав! Капець, блін, довбані кацапи, на кого ви мене перетворили?