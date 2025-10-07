РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10891 посетитель онлайн
Новости Видео Взрывы в россии
7 643 20

В Белгороде взрывы и пожары после ракетной атаки - город без света. ВИДЕО

Российский Белгород в ночь на 7 октября атаковали ракеты. Об этом сообщает Exilenova+.

В пабликах пишут, что на фоне ракетной опасности в городе прогремели мощные взрывы, информирует Цензор.НЕТ.

Также в телеграмм-каналах распространяется информация, что по городу, вероятно, прилетели ракеты HIMARS.

После взрывов в Белгороде разгорелись пожары и пропал свет.

Ранее мы писали, что дроны атаковали НПЗ в российской Тюмени. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть разрушения на территории местного НПЗ.

Автор: 

россия (97547) атака (585) Белгород (470) HIMARS (298)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Это не мы! Это Белгород и Брянсск между собой гражданскую войну устроили!
показать весь комментарий
07.10.2025 01:09 Ответить
+12
П***уй на Белгород. А вот наш Харьков горит. Пока за Харьков не будет гореть таких пять белгородов, Путин будет продолжать войну
показать весь комментарий
07.10.2025 01:13 Ответить
+9
І це ми ще не починали.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Харкові те саме(((
показать весь комментарий
07.10.2025 00:28 Ответить
то що тоді по бєлгороду не треба бити? чи до чого це?
показать весь комментарий
07.10.2025 09:07 Ответить
яка прикра несподіванка. але ми за мир.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:28 Ответить
ну да, миши ж браття...

як каже уйло:
"больно смотреть на страдания братського народа"

.
показать весь комментарий
07.10.2025 02:30 Ответить
А де ж Фламіндіч на 3000 ?)))
Та все ж буде немитим наука!!
показать весь комментарий
07.10.2025 00:36 Ответить
це і є фламінги під прикриттям
показать весь комментарий
07.10.2025 00:49 Ответить
Ви по шпакам, які зерня клюють у полі, з гармат стріляєте?
показать весь комментарий
07.10.2025 01:40 Ответить
І це ми ще не починали.
показать весь комментарий
07.10.2025 00:40 Ответить
але "можем павтаріть"

.
показать весь комментарий
07.10.2025 02:31 Ответить
Это не мы! Это Белгород и Брянсск между собой гражданскую войну устроили!
показать весь комментарий
07.10.2025 01:09 Ответить
Никогда не имел склонности к злорадству, но посмотрел в наушниках видео - как песню полушал! Капец, блин, долбанные кацапы, в кого вы меня превратили?
-------------------------------------------------------
Ніколи не мав схильності до злорадства, але подивився в навушниках відео - мов пісню послухав! Капець, блін, довбані кацапи, на кого ви мене перетворили?
показать весь комментарий
07.10.2025 01:13 Ответить
П***уй на Белгород. А вот наш Харьков горит. Пока за Харьков не будет гореть таких пять белгородов, Путин будет продолжать войну
показать весь комментарий
07.10.2025 01:13 Ответить
не 5 белгородов, а достатньо москви і спб
показать весь комментарий
07.10.2025 02:18 Ответить
Кацапы, что не смеётесь? Не смешно? Это кацапстан!!!
показать весь комментарий
07.10.2025 01:16 Ответить
Щось не схоже що в Білгороді немає світла
показать весь комментарий
07.10.2025 02:12 Ответить
Причепилися до одного Блетгорода. А Курськ? А Брянськ? А інші міста і області? Чому вони не отримують "атвєтку"?
показать весь комментарий
07.10.2025 02:25 Ответить
Ну Світлана, тут два момента. 1. П...здіти не міхи тягати. 2. Наявність сил та засобів.
показать весь комментарий
07.10.2025 09:06 Ответить
Все буде, от тільки фуфломінги в рожевий пофарбують, і дудєм всєх бамбіть. А по факту, з Хаймарса по Бєлгороду дістає, а по Курську вже ні, а фуфломінги ще не пофарбовані в рожевий, а хто ж чопні запуска? - не по моді
показать весь комментарий
07.10.2025 09:31 Ответить
Двіжуха!!
показать весь комментарий
07.10.2025 08:18 Ответить
 
 