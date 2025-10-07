В Белгороде взрывы и пожары после ракетной атаки - город без света. ВИДЕО

Российский Белгород в ночь на 7 октября атаковали ракеты. Об этом сообщает Exilenova+.

В пабликах пишут, что на фоне ракетной опасности в городе прогремели мощные взрывы, информирует Цензор.НЕТ.

Также в телеграмм-каналах распространяется информация, что по городу, вероятно, прилетели ракеты HIMARS.

После взрывов в Белгороде разгорелись пожары и пропал свет.

Ранее мы писали, что дроны атаковали НПЗ в российской Тюмени. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть разрушения на территории местного НПЗ.