На фронте произошло 160 боевых столкновений, наиболее активно враг атакует на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 160 боевых столкновений. В частности, российские войска пытались 46 раз потеснить украинские подразделения на Покровском направлении и 28 раз прорваться на Александровском.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 22:00 11 октября

Обстрелы Украины

Противник нанес 50 авиационных ударов, сбросив 110 управляемых авиабомб, совершил 1785 ударов дронами-камикадзе и 3170 обстрелов позиций наших войск.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре атаки российских захватчиков. Враг нанес два авиационных удара, сбросил пять управляемых бомб, совершил 133 обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло 15 боевых столкновений в районах Волчанска, Отрадного, Западного, Кутьковки и в направлении Обуховки, Бологовки, Двуречанского и Колодязного.

На Купянском направлении противник совершил 12 атак на позиции наших войск в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки и Степной Новоселовки. Продолжаются три боевых столкновения.

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодязи, Копанки, Карповка, Дробышево, Торское и в направлении населенного пункта Лиман. Два боевых столкновения не утихают до сих пор.

На Славянском направлении украинские воины сегодня отразили пять вражеских наступлений на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка. Силы обороны до сих пор отражают еще две атаки противника.

На Покровском направлении враг совершил 46 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Мирноград, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в направлении населенного пункта Покровск. До сих пор продолжаются четыре боевых столкновения.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 109 и ранили 63 оккупанта, обезвредили четыре единицы автомобильной техники и 10 беспилотных летательных аппаратов захватчиков.

На Александровском направлении враг 28 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Сичневое, Сосновка, Новогригорьевка и в направлении Орестополя. Бои продолжаются в четырех локациях.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении захватнические войска шесть раз атаковали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Каменское, Степное и в сторону Приморского.

Отмечается, что на Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг не проводил наступательных действий.

В Генштабе добавили, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.